Triptii Dimri suscite des rumeurs de rupture avec le frère-producteur d’Anushka Sharma, Karnesh Sharma, se désabonner sur Instagram

Tout ne va pas bien entre Triptii Dimri et le frère et producteur d’Anushka Sharma, Karnesh Sharma. Apparemment, les deux ont décidé de se séparer. Triptii, qui a également joué dans deux des entreprises de production d’Anusha Sharma, à savoir Bulbbul et Qala, nous a impressionnés par sa performance exceptionnelle. Renforçant les spéculations sur sa vie amoureuse, l’actrice a laissé entendre qu’elle sortait avec Karnesh lorsqu’elle a partagé une photo de son partenaire présumé l’embrassant. Bien que ni Triptii ni Karnesh n’aient confirmé leur statut relationnel, leurs récentes activités sur les réseaux sociaux indiquent des problèmes au paradis. Apparemment, le duo se serait séparé.

Triptii Dimri brise les rumeurs avec le frère d’Anushka Sharma, Karnesh Sharma

En passant par les poignées Instagram de Triptii Dimri et Karnesh Sharma, les deux se sont désabonnés sur la plate-forme. Non seulement cela, mais Triptii et Karnesh ont également supprimé plusieurs photos l’un de l’autre, ce qui a incité les fans à se demander si le couple l’a appelé. En y regardant de plus près, vous constaterez que Karnesh a supprimé une affiche du personnage de Triptii dans Bulbbul de son flux Insta. Mais, jusqu’à ce qu’une confirmation officielle arrive, rien ne peut être prouvé.

Triptii Dimri sur le travail avec Anushka et Karnesh Sharma

Anushka Sharma et son frère ont lancé leur entreprise de production, Clean Slate Filmz en 2013. Le premier film à être produit sous la bannière était NH10, avec Anushka en tête. En 2022, l’actrice a quitté les responsabilités de la maison de production. Il est désormais dirigé par Karnesh Sharma. Plus tôt, Triptii Dimri a parlé de travailler avec Clean Slate Filmz dans une interview.

Laissant de multiples applaudissements à Anushka et Karmesh Sharma, Triptii Dimri a révélé que c’était une « association incroyable » de faire partie de deux projets. « Ce sont des gens très travailleurs et triés. Ce qui est intéressant à voir, c’est qu’ils sont tous les deux intrépides », a-t-elle déclaré. L’actrice de Qala a ajouté que le duo frère-sœur est impatient de faire des films et de raconter des histoires auxquelles ils croient fermement. Triptii a exprimé son désir d’en savoir plus sur Anushka et Karnesh, en tant qu’acteur, « inspiré » par leur parcours cinématographique.

Le prochain film de Tripti Dimri

Triptii Dimri, qui a été vu pour la dernière fois dans Qala de Netflix, s’est associé au réalisateur de Kabir Singh, Sandeep Reddy Vanga, pour le film à gros budget Animal. Le prochain artiste d’action est titré par Ranbir Kapoor et met également en vedette Rashmika Mandanna et Bobby Deol dans des rôles cruciaux.