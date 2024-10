Triptii Dimri révèle qu’elle a pleuré pendant des jours après que Ranbir Kapoor ait dirigé Animal ; ‘dimaag khraab hogaya tha ke kya likh rahe hain journal’

Triptii Dimri a montré ses talents d’actrice dans plusieurs films depuis ses débuts avec Poster Boys en 2017. Mais c’est avec le thriller d’action de 2023 qu’elle est devenue un nom connu et aussi le béguin national du pays. Même si elle s’est réjouie de l’amour et de l’appréciation qui lui ont été adressées après avoir incarné Zoya aux côtés de Ranbir Kapoor, l’actrice a également pleuré pendant des jours après avoir lu la poignée de critiques pas si agréables du public.

Lors d’une interview avec Ranveer Allahbadia sur sa chaîne YouTube, Triptii Dimri a parlé de son enfance, de ses difficultés en tant qu’actrice et de ses critiques pour Animal. Dans le chat, elle a révélé qu’après le film, elle avait beaucoup pleuré pendant 2-3 jours parce qu’elle n’était pas habituée à la négativité qui lui arrivait. L’actrice de Qala a en outre déclaré qu’elle ne s’attendait jamais à faire face à autant de critiques qu’après avoir travaillé aux côtés de Ranbir Kapoor dans le film d’action. « Roti thi parce que dimaag khraab hogaya tha ke kya likh rahe hai log (je pleurais parce que je devenais folle en pensant à ce que les gens écrivent) », a-t-elle déclaré, ajoutant que les gens peuvent parfois être méchants en ligne.

Mais ensuite, elle a parlé à sa sœur qui lui a conseillé de le posséder car elle est la seule à savoir comment elle a réalisé ce qu’elle a. Dimri a également révélé qu’elle est très sensible en tant que personne. Parlant d’expérience, la jeune star a partagé que parfois il faut pleurer car c’est le corps qui essaie de dire qu’il doit se libérer de son traumatisme. C’est ce qu’elle a fait et après ça, tout allait bien.

Dans la même conversation, elle a également déclaré qu’avant de jouer dans le film de Sandeep Reddy Vanga, elle était plus calme et avait plus de liberté. Mais après Animal, même s’il y a certainement plus de travail, il y a eu beaucoup de critiques, ce qui, selon elle, est l’effet secondaire du fait d’être une actrice grand public. L’actrice de Bad Newz a conclu en disant qu’elle recevait également beaucoup d’amour de la part des gens du monde entier, mais qu’il n’y avait eu aucune critique avant Animal.

