Triptii Dimri partage Reels en train de vivre son rêve rétro des années 1960

L’actrice Triptii Dimri, qui attend la sortie de son prochain film « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video », se sent rétro. Samedi, l’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé une Reel dans laquelle on peut la voir adopter sans effort le look rétro.

Son look est tiré de la bande-annonce de lancement de « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » dans laquelle on peut la voir enfiler un sari couleur fougère à motif floral. Elle a complété son look avec un foulard assorti, des bracelets et une paire de lunettes tendance.

Dans la vidéo, on lui a demandé si elle vivait son rêve d’avoir 60 ans, l’actrice a répondu en disant : « Je le fais ».

Les actrices de Bollywood comme Sadhna et Asha Parekh ont popularisé ce look dans les années 60. La coiffure a une bouffée caractéristique avec de longs favoris.

Pendant ce temps, « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video », avec également Rajkummar Rao, Mallika Sherawat, Vijay Raaz et Mukesh Tiwari, suit l’histoire d’un couple qui décide de filmer sa première nuit en guise de souvenir. Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce que le CD sur lequel ils ont stocké leur vidéo soit volé, ainsi que le lecteur CD.

Le chaos s’installe alors que les policiers sont appelés à la recherche du lecteur CD disparu. et d’autres. Lorsque les policiers ne parviennent pas à retrouver le CD manquant, la famille de Rajkummar Rao reçoit un appel demandant une rançon en échange du CD. Le film a été principalement tourné à Rishikesh et a été terminé en avril 2024. Il est réalisé par Raaj Shaandilyaa, connu pour le film Dream Girl avec Ayushmann Khurrana et sa suite Dream Girl 2.

Il s’agit du deuxième film de Triptii après « Animal », avec Ranbir Kapoor. Son précédent film « Bad Newz » avait été un succès, et maintenant « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » semble prêt à lui offrir un triplé.

Produit par T-Series, Balaji Motion Pictures, Wakaoo Films et Kathavachak Films, « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » devrait sortir en salles le 11 octobre 2024.

L’actrice a récemment signé un nouveau contrat avec Shahid Kapoor pour un autre film. Le film, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, sera réalisé par Vishal Bhardwaj.