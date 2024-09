Triptii Dimri choisit Vicky Kaushal plutôt que Ranbir Kapoor, sa co-star d' »Animal », pour incarner son amie de 3 heures du matin : « Je suis beaucoup plus proche de lui »

Triptii Dimri a reçu de nombreux éloges de la critique pour sa performance dans « Bulbbul » et «QalaEn fait, beaucoup l’aimaient aussi dans « Laila Majnu » d’Imtiaz Ali, mais c’était « Laila Majnu » de Sandeep Reddy Vanga.Animal » ce qui a conduit à l’augmentation de sa renommée et de sa célébrité, presque du jour au lendemain. Elle a été présentée comme le nouveau béguin national. Sans oublier que son alchimie avec Ranbir Kapoor est devenue le sujet de conversation de la ville. Pendant ce temps, juste après » Animal « , Triptii a été vue partageant une alchimie torride, même avec Vicky Kaushal dans « Mauvaises nouvelles » comme la chanson du film « Jaanam » a été lancée. Dans une récente interview, Triptii s’est confiée sur ses deux co-stars et a révélé qui elle considère comme un ami.

Lors d’une interaction lors d’une session pour India Today Conclave, Triptii a été invitée à choisir entre Ranbir et Vicky pour savoir qui était le plus susceptible d’être son amie de 3 heures du matin. En réaction, elle a pris le nom de Vicky et a ajouté : « Je suis beaucoup plus proche de lui. Parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous tournions à Mussoorie et c’est un gars très cool et détendu ». Elle a admis qu’elle partageait un lien amical avec Vicky tout en déclarant qu’il appelle l’actrice « son frère ».

« Bad Newz » réalisé par Anand Tiwari mettait également en vedette Ammy Virk. Le film a fait de bonnes affaires au box-office et est récemment sorti sur OTT. Au cours de cette interaction, Triptii a également révélé pourquoi elle avait choisi de faire un film comme « Animal ». « Pour moi, je n’aime pas rester dans ma zone de confort. Avec Bulbbul et Qala, j’ai trouvé ce réconfort, et même si j’aime les drames, être sur ces plateaux m’a toujours donné de l’énergie. Cependant, lorsque Animal est arrivé, j’ai trouvé cela vraiment difficile », a déclaré l’actrice.

Elle sera vue ensuite dans « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » avec Rajkummar Rao, suivi de « Bhool Bhulaiyaa 3 » aux côtés de Kartik Aaryan et Vidya Balan.