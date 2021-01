Kieran Trippier a dit à un ami de «mettre en bloc» son transfert de 20 millions de livres sterling à l’Atletico Madrid après que tous les détails de son interdiction de jeu aient été révélés.

L’arrière droit anglais Trippier a eu un autre échange de texte avec un autre partenaire qui a placé deux paris séparés de 22 £ après une discussion sur Whats App.

L’Atletico fait appel de l’interdiction de 10 semaines imposée par la Fédération de football après une enquête indépendante sur les paris placés autour de son déménagement de Tottenham en juillet 2019.

L’interdiction de Trippier est actuellement suspendue jusqu’à ce que la FIFA entende l’appel et il y a des craintes que le retard pourrait signifier qu’il manque les euros de l’été prochain.

Mais la transcription complète a maintenant été publiée dans les motifs écrits de la FA pour la suspension, car la commission indépendante a déclaré qu’elle «n’accepte tout simplement pas que ces messages soient lus par Kieran Trippier comme des« plaisanteries ».»

Trippier a même dit à un ami, Oliver Hawley, que «cela se passe» dans un échange et l’ami a placé deux paris, l’un de 65 £ avec une cote de 7/2 et un pari de 40 £ avec une cote de 9/4.

L’ancien arrière des Spurs, Trippier, a même mis en place des groupes WhatsApp appelés Pint and Boys Promotion et a envoyé un conseil de course à ses amis dans le chat.

Trippier a mis un message en disant que « le temps presse pour conclure cet accord » après avoir été autorisé à se rendre à l’Atletico Madrid pour entamer des négociations formelles, ce qui a déclenché une vague de paris supplémentaires.