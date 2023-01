TRIPP, partenaire d’Equa Health, propose une formation à la pleine conscience en réalité virtuelle soutenue cliniquement

Basé à Los Angeles TRIPP, qui utilise la technologie immersive et l’imagerie psychédélique pour améliorer le bien-être mental, a annoncé un investissement de pré-amorçage et un partenariat avec Equa Health, une application de formation à la pleine conscience issue de l’Université Carnegie Mellon.

Le duo développera les premières expériences cliniquement soutenues de la plate-forme de réalité étendue (XR) pour l’entraînement à la pleine conscience, avec trois sessions axées sur les compétences de base de la pleine conscience : pouvoir de concentration, équanimité et clarté sensorielle.

Les partenaires offriront dans un premier temps une série d’introduction sur TRIPP qui combinera la recherche clinique d’Equa Health en pleine conscience avec la plateforme expérientielle de TRIPP. Ensuite, après avoir recueilli les commentaires des utilisateurs, la paire évaluera comment développer la série au fil du temps.

“David a vraiment pris une base scientifique, de manière quantifiée, sur l’impact de la pratique de la pleine conscience”, a déclaré la cofondatrice et PDG de TRIPP, Nanea Reeves. MobiHealthActualités. “Ce qui me passionne, c’est comment adopter ces approches cliniquement validées, puis appliquer le multiplicateur d’immersion.”

Le Dr David Creswell est psychologue et PDG d’Equa Health. Il court aussi Le laboratoire de santé et de performance humaine de l’Université Carnegie Mellon, qui explore la psychologie sociale et de la santé, et étudie les stratégies de stress et d’adaptation, ainsi que les interventions pour la résilience.

Creswell a dit MobiHealthActualités son équipe a effectué un certain nombre d’essais comparant l’entraînement à la pleine conscience à d’autres programmes de gestion du stress.

Il y a trois ans, lui et son équipe ont lancé Equa Health, qui propose la formation à la pleine conscience du Lab via une plateforme mobile pour une consommation commerciale.

Après avoir publié les nouvelles expériences de pleine conscience, TRIPP et Equa Health prévoient de recueillir les commentaires des utilisateurs et de traduire ces informations en essais cliniques, en examinant la santé mentale des utilisateurs au fil du temps et en analysant les cas d’utilisation potentiels.

“Nous cherchons également des moyens de vous aider à suivre vos compétences. Vous aurez donc potentiellement des données sur la route pour en quelque sorte voir comment vous vous développez et obtenir les commentaires que vous souhaitez”, dit Creswell.

Reeves et Creswell ont fait part de leur intention de demander des subventions importantes à l’avenir pour cibler des indications spécifiques, mais pour l’instant, l’accent est mis sur la création d’expériences de pleine conscience proposées dans la pile d’applications TRIPP.

Le plan est d’offrir bientôt les expériences aux utilisateurs de TRIPP, bien qu’aucune date de lancement n’ait été fixée.

APERÇU DU MARCHÉ

Reeves a une longue histoire dans l’industrie de la technologie immersive et du jeu. Elle était l’un des premiers investisseurs d’Oculus avant son acquisition par Meta.

En 2021, TRIPP a marqué 11 millions de dollars en financement de série A, portant son augmentation totale à plus de 15 millions de dollars. La société a ensuite acquis PsyAssist, une startup qui crée des outils numériques pour aider les patients sous traitement psychédélique, et la communauté de méditation VR. EvolVR.

L’année dernière, TRIPP a recueilli 11,2 millions de dollars en financement supplémentaire de série A dirigé par BITKRAFT Ventures, avec la participation de Qualcomm, Amazon Alexa Fund, HTC, Niantic et l’investisseur existant Mayfield. Le tour a porté l’augmentation totale de TRIPP à 26,3 millions de dollars. La société a également annoncé son acquisition de la plate-forme de construction mondiale Eden.

TRIPP annonce maintenant son investissement dans Equa Health dans sa phase de financement de pré-amorçage, ainsi que le partenariat.

“Nous avons fait quelques investissements dans d’autres équipes. Et surtout, c’est parce que ce sont des personnes partageant les mêmes idées qui veulent faire une différence avec leur travail. Nous voulons les soutenir au fur et à mesure que nous obtenons du financement. Nous voulons partager et soutenir. C’est gentil de le donner au suivant », a déclaré Reeves.

Reeves avait vu le nom de David référencé dans la recherche sur la pleine conscience qui, selon elle, était à la base de nombreux choix de conception de TRIPP.

“J’ai toujours voulu que TRIPP soit fondé sur la recherche scientifique, même si c’est la lecture de la recherche et que cela influence nos choix de conception d’une manière qui pourrait aller au-delà de ce que nous savons sur la création d’expériences exceptionnelles en travaillant dans l’industrie du jeu vidéo”, dit-elle.

Lancée en 2018, la plateforme de bien-être numérique basée à Los Angeles ne prétend pas être une intervention médicale, a déclaré Reeves, mais maintenant, les entreprises sont “sur quelque chose de vraiment puissant” grâce au partenariat.

“Ce que nous montrons maintenant depuis près de 20 ans, c’est qu’il y a un véritable effet dose/réponse dans la mesure où les gens qui font [mindfulness] pratiques voient des avantages, et les plus grands avantages qu’ils ont sont vraiment le résultat d’un meilleur engagement », a déclaré Creswell.

Les chercheurs ont remarqué que le plus grand défi et l’opportunité concernaient l’augmentation de l’engagement, ce qui pourrait ensuite augmenter l’adhésion.

L’équipe de recherche a considéré que TRIPP était un bon outil pour améliorer l’interactivité, alors Creswell a trouvé l’adresse e-mail générale de TRIPP et a proposé aux deux entités de travailler ensemble.

“Vous pourriez penser à la combinaison de nos deux sociétés qui se réunissent, et vraiment, il s’agit davantage de la fusion de deux équipes – l’équipe TRIPP, des développeurs de jeux vraiment hardcore et des technologues qui savent comment construire – et en combinant cela avec une approche validée qui a une certaine rigueur scientifique », a déclaré Reeves. « Le moment semble juste.