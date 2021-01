Tripoli devrait sonder les disparus de la ville

LE CAIRE (AP) – Un groupe de défense des droits de l’homme a exhorté jeudi le gouvernement libyen soutenu par l’ONU à enquêter sur le sort de centaines de personnes portées disparues dans une ville clé près de la capitale, Tripoli. Des dizaines de fosses communes y ont été découvertes après le retrait d’une milice tant redoutée l’été dernier.

Dans un communiqué, Human Rights Watch a cité des responsables libyens qui ont déclaré qu’au moins 338 habitants de la ville de Tarhuna avaient été portés disparus. La majorité d’entre eux ont disparu au cours d’une campagne militaire de 14 mois menée par des forces fidèles à un gouvernement rival pour s’emparer de la capitale, selon le rapport.

Depuis 2015, la Libye est divisée entre deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, chacun soutenu par un vaste éventail de milices.

En avril 2019, le commandant Khalifa Hifter basé à l’est a marché sur Tripoli et a tenté de coopter certaines des milices de ses rivaux. À l’époque, la ville de Tarhuna était sous le contrôle de la célèbre milice al-Kaniyat, qui avait initialement prêté allégeance au gouvernement internationalement reconnu de Tripoli.

Mais al-Kaniyat a changé de camp en 2019, se rangeant du côté de Hifter et accordant à ses troupes des forces armées arabes libyennes l’accès à Tarhuna, une ville stratégique située à environ 65 kilomètres (41 miles) au sud-est de la capitale libyenne.

Depuis lors, le gouvernement de Tripoli a découvert 27 fosses communes mais travaille toujours pour identifier les corps, a déclaré HRW.

«Les familles de Tarhuna dont les proches ont disparu ont du mal à avancer dans leur vie», a déclaré Hanan Salah, chercheur principal de Human Rights Watch sur la Libye. «Les autorités devraient agir à la suite de la sombre découverte de fosses communes en prenant les mesures appropriées pour identifier les corps et traduire en justice les responsables d’abus.»

En novembre, le Trésor américain a sanctionné al-Kaniyat et son chef Mohamed al-Kani après l’avoir jugé responsable du meurtre de civils dont les corps ont été découverts dans de nombreuses fosses communes à Tarhuna, ainsi que de la torture, des disparitions forcées et des déplacements de civils.

« Non seulement les dirigeants d’al-Kani, mais aussi les hauts commandants de la LAAF pourraient être pénalement responsables des abus commis par la milice d’al-Kaniyat à Tarhouna pour laquelle ils avaient la responsabilité du commandement », a déclaré Salah.

Les membres de la famille des disparus ont déclaré à HRW que leurs proches n’étaient pas des combattants, mais qu’ils étaient visés parce qu’ils s’opposaient à al-Kaniyat ou au soulèvement de 2011 qui a conduit à l’éviction et au meurtre du dictateur de longue date Moammar Kadhafi, dont le régime était soutenu par la famille al-Kani.

Kamal al-Siwi, chef de l’autorité publique du gouvernement de Tripoli pour la recherche et l’identification des personnes disparues, a déclaré à HRW que son agence avait exhumé 120 corps, y compris des femmes et des enfants, à Tarhuna et dans les environs. Certains des corps ont été retrouvés menottés et la plupart étaient dans un «état de délabrement avancé», ce qui a rendu difficile pour les proches de les identifier, a déclaré al-Siwi dans le rapport de HRW.

Seuls trois corps exhumés ont été identifiés à ce jour et rendus à leurs familles pour être enterrés, a déclaré al-Siwi. Il a imputé le retard dans l’identification des corps au manque de ressources nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire d’analyse ADN.

HRW a exhorté les gouvernements étrangers et l’ONU à contribuer aux enquêtes sur les sépultures du gouvernement libyen en fournissant des experts légistes et en effectuant des tests ADN.