Tripledémie ? Ce que le CDC recommande pour le COVID, la grippe et le VRS

5 octobre 2023 – Alors que nous avançons vers l’automne et l’hiver, la menace d’une « tripledémie » – lorsque les cas de COVID-19, de grippe et de VRS augmentent en même temps – plane au-dessus de nos têtes.

Des experts de premier plan du CDC se sont réunis mercredi et ont pris la parole. trois virus auxquels nous sommes confrontés et la meilleure façon de nous protéger et de protéger les autres.

Lors de la réunion, la directrice du CDC, Mandy Cohen, MD, MPH, a déclaré qu’un message clair et simple est de la plus haute importance à l’heure actuelle : le moyen le plus efficace de vous protéger contre le pire des virus de cette saison est de vous faire vacciner. Toute personne âgée de plus de 6 mois devrait recevoir son vaccin contre la grippe et mis à jour Vaccin contre le covid; les femmes enceintes et les adultes de plus de 60 ans devraient se faire vacciner contre le VRS. Pour tous ces virus, le mois d’octobre est le meilleur moment pour se faire vacciner afin de prévenir toute infection.

« La co-administration de ce vaccin avec les vaccins contre la grippe et le COVID est tout à fait acceptable », a déclaré Demeter Daskalakis, MD, MPH, directeur par intérim du Centre national d’immunisation et des maladies respiratoires (NCIRD). « Et il est important de se rappeler qu’il existe un bon chevauchement entre les conditions qui peuvent augmenter le risque de grippe et de COVID et celles qui peuvent également augmenter le risque de maladie grave à VRS. »