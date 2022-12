Tripledemic signifie se masquer à nouveau, selon un expert en virus

La plupart des Américains ne portent plus de masques faciaux – et leur timing n’est pas idéal, déclare un grand expert des maladies infectieuses.

Seulement 26% des Américains ont déclaré en octobre qu’ils portaient des masques à l’extérieur de chez eux. C’est une diminution d’environ 20% à 50% entre 2020 et 2021, selon les données recueillies par le Projet États Covid.

Dans le même temps, le Covid-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) se propagent tous à des rythmes alarmants, accabler les hôpitaux à l’échelle nationale. Le Covid à lui seul compte actuellement 386 décès par jour, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

La grippe et le VRS ajoutent probablement à ce chiffre, bien que l’agence ne rapporte pas le nombre de décès par jour pour ces virus.

“Nous avons toujours craint que ces virus ne reviennent, mais au fur et à mesure qu’ils sont arrivés, ils sont revenus trop vite et trop furieux”, a déclaré le Dr Diego Hijano, spécialiste des maladies infectieuses spécialisé dans les infections pédiatriques à St. Jude. Hôpital de recherche pour enfants, raconte CNBC Make It.

Même si moins de personnes se masquent de nos jours, les masques fonctionnent toujours – vous protégeant contre l’infection et la transmission, en particulier à l’intérieur et dans des environnements extérieurs bondés.

“Tout le monde doit savoir que le masquage protège vraiment les individus contre les trois virus”, déclare Hijano.

Vous devrez décider quand, où et si vous vous masquez cet hiver. Voici les recommandations de Hijano.