Triple taxe sur les réseaux sociaux pour financer un agent de santé mentale dans chaque école – Lib Dems

Les libéraux-démocrates appellent le gouvernement à tripler les impôts sur les sociétés de médias sociaux afin de financer un professionnel de la santé mentale dédié dans chaque école d’Angleterre.

La proposition, qui sera débattue entre les délégués lors de la conférence d’automne à Bournemouth, verrait la taxe de 2 % sur les services numériques portée à 6 % des revenus de l’entreprise.

Cela permettrait de financer le placement d’un agent de santé mentale dans 22 000 écoles publiques à travers l’Angleterre, selon le parti.

La cyberintimidation et les contenus préjudiciables en ligne figuraient parmi les causes d’inquiétude des parents inquiets du bien-être psychologique de leurs enfants, dans une enquête réalisée en 2021 par Parentkind citée par les Lib Dems.

Cela survient alors que la chef adjointe Daisy Cooper a averti que la santé mentale avait « disparu du radar politique » alors qu’elle introduisait un ensemble plus large de propositions, y compris des contrôles réguliers du NHS pour les personnes à risque.

Des « contrôles MOT » en matière de santé mentale seraient proposés aux hommes dans la quarantaine, aux femmes ayant récemment accouché et aux personnes à la retraite dans le cadre des régimes du parti.

La porte-parole des Lib Dem pour l’éducation et les enfants, Munira Wilson, a déclaré : « Les jeunes sont confrontés à une urgence de santé mentale et nous devons agir maintenant pour y faire face.

« La pandémie et l’essor des médias sociaux ont causé d’énormes dommages à la santé mentale des enfants. Les ministres conservateurs n’ont absolument pas saisi l’ampleur de cette crise. Ils ont négligé les jeunes et les ont laissé tomber encore et encore.»

Les libéraux-démocrates visent des sièges traditionnellement conservateurs dans le sud de l’Angleterre à l’approche des élections générales prévues l’année prochaine.

Parmi les politiques visant à convaincre les électeurs conservateurs figure un engagement à maintenir le « triple verrouillage », qui augmente la retraite de l’État en fonction de ce qui est le plus élevé entre les salaires, l’inflation ou 2,5 %.

Sir Ed Davey a confirmé dimanche matin sur Sky News avec Trevor Phillips que le parti continuerait à le soutenir en toutes circonstances.

Malgré l’accent mis sur les services de santé locaux et l’environnement, que le parti considère comme essentiels pour convaincre les électeurs des pays conservateurs, des questions persistent quant à sa position sur le Brexit.

Le leader a déclaré que le retour à l’UE n’était pas sur la table dans un avenir immédiat, mais que le parti chercherait à terme une réforme « en profondeur » des relations actuelles entre la Grande-Bretagne et Bruxelles.

« Je crains que lorsque les partis parlent de bricolage, ils ne préconisent pas vraiment la réforme en profondeur que les libéraux-démocrates considèrent comme importante pour reconstruire nos relations avec l’Europe », a-t-il déclaré.