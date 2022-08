Triple H révèle qu’il n’avait aucune idée de Logan Paul avant que le YouTuber ne soit enrôlé par la WWE

Logan Paul, un célèbre YouTuber, pourrait avoir 25,5 millions d’abonnés sur sa chaîne, mais la superstar de la WWE Triple H n’avait tout simplement aucune idée de la sensation des médias sociaux.

Triple H, lors d’une interview avec Logan Paul sur “Impaulsive”, a été interrogé sur ses premières réactions après avoir appris que la WWE tenait à faire venir le YouTuber. Triple H, tout en répondant, a ri et a fait la déclaration étonnante. The Game a déclaré avec véhémence qu’il n’avait aucune idée de Logan.

« Tu veux que je sois complètement honnête ? J’ai dit ‘Qui est-ce?’ Ouais, qui ? Ouais, pas d’offense. Quand ils l’ont dit pour la première fois [Paul was joining WWE]Kristen Prouty est entrée et en a parlé et [I went] “Ouais, je ne sais pas qui c’est”, a déclaré Triple H.

Plus tard, Triple H découvrit la véritable identité de Logan et réalisa l’impact de sa présence. Triple H remercie également la consommation médiatique de ses enfants pour avoir mis Logan et son frère Jake sur son radar.

Logan a fait ses débuts à la WWE l’année dernière. Lors de l’épisode du 2 avril de SmackDown, Logan a été invité par Sami Zayn pour la première de sa bande-annonce documentaire. Logan était également présent lors du match entre Zayn et Kevin Owens lors de l’électrisant Wrestlemania 37.

Logan a également remporté une victoire remarquable lors de sa première rencontre avec la WWE. Son premier affrontement a eu lieu à WrestleMania 38 où il s’est associé à The Miz et a affronté Rey Mysterio et son fils Dominik. La performance impressionnante de Logan pendant le match a été appréciée par les fans et de nombreuses anciennes stars de la WWE. Cependant, dans une tournure dramatique des événements, Logan a été attaqué sans pitié par The Miz après leur victoire spectaculaire. Et maintenant, Logan est prêt à affronter The Miz au SummerSlam.

Le YouTuber américain de 27 ans a signé un accord riche en espèces avec la WWE plus tôt cette année en juin. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle en 2019 contre KSI. Mais Logan n’a pas réussi à lancer son passage en tant que boxeur professionnel sur une note gagnante après avoir subi une défaite contre KSI.

Auparavant, il avait également affronté Floyd Mayweather en juin dernier pour un match d’exhibition au Hard Rock Stadium de Miami Gardens en Floride. Le match comprenait des duels époustouflants bourrés d’action, mais malheureusement, personne n’a été déclaré vainqueur.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici