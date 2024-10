Triple H répond à l’altercation Cody Rhodes/Kevin Owens suite à WWE Bad Blood

Triple H a répondu à l’angle qui a eu lieu après WWE Bad Blood.

Le dimanche X, le CCO de la WWE a écrit que l’affaire était traitée en interne.

« Nous sommes au courant de l’incident à l’extérieur de l’arène hier soir entre Cody Rhodes et Kevin Owens », a-t-il écrit. « Cette question sera réglée en interne. »

Nous sommes au courant de l’incident à l’extérieur de l’arène hier soir entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Le dossier sera traité en interne. – Triple H (@TripleH) 6 octobre 2024

Dimanche, des fans à l’extérieur de l’Allstate Arena ont capturé une vidéo d’une altercation qui a eu lieu à la vue du public près du bus de voyage de Cody Rhodes. Les vidéos montrent Kevin Owens et Cody Rhodes se disputant, même si ce qu’ils disaient n’a pas pu être entendu. Après qu’Owens ait enfoncé son doigt dans la poitrine de Rhodes, il s’est lancé dans l’attaque. L’altercation a été rapidement stoppée par la sécurité alors qu’Owens quittait les lieux dans une voiture à proximité. Rhodes a finalement été aidé à monter dans son bus.

Dans l’événement principal de l’événement live premium de samedi, Rhodes et Roman Reigns ont battu Solo Siko et Jacob Fatu grâce au retour de Jimmy Uso, qui a fourni la distraction nécessaire à Reigns & Rhodes pour remporter la victoire. La fin du spectacle a vu The Rock faire son retour à la WWE, regardant Reigns, Uso et Rhodes sur le ring à la fin du spectacle.

