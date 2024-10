Triple H commente le retour de The Rock à WWE Bad Blood 2024

WWE



Lors de la conférence de presse d’après-spectacle de WWE Bad Blood 2024, Paul Levesque (Triple H) a commenté le retour de The Rock.

Pour clôturer l’événement live premium Bad Blood 2024 de ce soir, il y a eu une apparition surprise, quoique brève, de Dwayne « The Rock » Johnson.

Même s’il n’est pas resté longtemps à l’écran, il a quand même reçu une énorme ovation du public, a simplement haussé les sourcils en direction de Jimmy Uso, Roman Reigns et Cody Rhodes sur le ring, et est parti.

Interrogé sur le retour de The Rock à WWE Bad Blood, Triple H a déclaré :

« Je pense que le mot clé était « comme il veut ». The Rock est The Rock et il sera capable de faire – je pense que vous l’avez vu la dernière fois que le Final Boss était ici – que que nous soyons à l’antenne, hors antenne, avec des caméras toujours en mouvement, ou non, il fait en quelque sorte ce que il veut faire quand il veut le faire. C’est ce qui est cool d’être le Final Boss, je pense. C’est The Rock, il peut faire ce qu’il veut.

« Avoir The Rock dans son carquois, c’est plutôt cool. Embarras des richesses, on a tellement de trucs, et quand on passe un moment comme ça avec The Rock, c’est merveilleux à voir. Et où va-t-il à partir d’ici ? Mon Dieu, ça pourrait aller n’importe où, et c’est là toute sa beauté.

« Quand nous avons fini ce soir, vous racontez en quelque sorte toutes ces histoires épiques qui vous amènent au même endroit, puis vous dites : ‘Oh ouais, mais maintenant quoi ?’, c’est vraiment cool. C’est là que nous voulons que tout le monde soit.

Si vous utilisez cette transcription ou toute partie de celle-ci, veuillez créditer WrestleTalk.com et créer un lien vers cette page.

Ailleurs dans la conversation, Triple H a parlé de la transition imminente de WWE Raw de trois heures à deux heures par semaine.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la durée de Raw après le passage à Netflix en janvier 2025, Triple H a répondu : « Je vous ferai savoir quand je le saurai ».

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles de la WWE en cliquant ici.

Pour vous assurer de rester au courant de toutes les plus grandes actualités de lutte et de WrestleTalk, rejoignez notre exclusivité Chaîne WhatsApp en cliquant sur ce lien!





Partagez cet article avec des amis