Triple H aborde la controverse sur le Roi du Ring entre Orton et Gunther

D’après les premières indications, le match entre Gunther et Randy Orton au WWE’s Roi et Reine de l’Anneau C’était le combat de la nuit. Aussi formidable que soit leur rencontre, elle n’a pas été sans controverse et, selon l’un des hommes les plus puissants de la WWE, les fans assisteront probablement à une revanche.

Lors d’une WWE exclusivité numérique, Paul « Triple H » Levesque, directeur du contenu de la WWE, a commenté la finale du King of the Ring entre Orton et Gunther, où The Ring General a remporté une victoire éclatante malgré que l’épaule d’Orton soit clairement hors de la toile. Lévesque, qui était aux premières loges du combat, a déclaré que depuis sa position, il était difficile de voir ce que le monde voyait jusqu’à ce qu’il ait remis la couronne à Gunther.

«En revenant ici et en le revoyant, regardez, j’ai vu exactement ce que vous avez vu», a déclaré Lévesque. «J’ai vu ce que tout le monde a vu. J’ai vu de quoi tout le monde parle. Cela ne me semblait même pas vraiment controversé, il semblait simplement que l’épaule de Randy Orton n’était pas baissée. Mais je vais dire ceci. La décision de l’arbitre est définitive.

La réaction de Lévesque concernant la controverse est controversée, car le fait que l’épaule d’Orton ne soit pas baissée est une raison pour arrêter le décompte. Pourtant, le résultat est valable et Gunther est le nouveau roi de la WWE. En tant que tel, il devrait accéder à un match garanti pour le titre mondial à Slam étémais il devra peut-être passer par The Viper avant cela.

Levesque a exprimé son intérêt à voir une refonte entre Orton et Gunther, estimant que les deux concurrents voudraient une autre chance de faire leurs preuves. Il a reconnu les blessures actuelles d’Orton et le temps nécessaire à son rétablissement, mais a exprimé son enthousiasme pour leur éventuelle suite.

« Après avoir vu Randy ici, il est assez amoché, tant au genou qu’au dos », a déclaré Lévesque. « Cela va prendre un moment ou deux avant qu’il soit prêt à remonter sur le ring avec Gunther. Mais quand il le sera, partons.