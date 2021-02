Triple caméras Redmi K40, écran OLED et SoC Qualcomm Snapdragon 888 confirmés avant le lancement

La sous-marque Xiaomi Redmi est sur le point de lancer son offre phare, la série Redmi K40, le 25 février. Avant le lancement, un cadre de Redmi a partagé une image de la configuration de la triple caméra arrière du smartphone qui montre deux grands capteurs et un petit capteur, avec le flash LED placé à côté des deux grands capteurs placés verticalement. Dans un article séparé, le directeur général de Redmi, Lu Weibing, a également déclaré que le Redmi K40 serait la première série de smartphones de Redmi à intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Plus tard, il a également partagé un article détaillant la technologie d’affichage OLED qui sera utilisée sur la série Redmi K40. On dit que la série Redmi K40 comprendra deux smartphones – le Redmi K40 et le Redmi K40 Pro.

Weibing partage constamment des détails sur la série Redmi K40. Le directeur général était également celui qui a révélé la date de lancement du 25 février. L’image partagée par Weibing sur Weibo révèle la configuration de la triple caméra placée dans un module d’apparence similaire au Xiaomi Mi 11 récemment lancé. L’image montre deux grands capteurs, un capteur plus petit, un flash et ce qui ressemble à un autofocus laser. L’image du teaser a également révélé l’heure de l’événement de lancement, qui aura lieu le 25 février à 19h30 heure locale (17h30 IST).

Dans un article séparé, Weibing a déclaré que la série Redmi K40 serait également livrée avec le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, étant le tout premier smartphone de la société à être équipé du chipset phare de Qualcomm. Il n’a cependant pas précisé quel modèle Redmi K40 abritera le processeur Snapdragon 888. Plus tard, Weibing a confirmé que la série de smartphones serait dotée d’un écran OLED avancé. Selon les fuites passées, le Redmi K40 Pro est celui qui sera alimenté par Qualcomm Snapdragon 888. Le Redmi K40 vanille, en revanche, sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 870.