Tripadvisor lance le service d’abonnement Tripadvisor Plus

Tripadvisor a annoncé mercredi le lancement de Tripadvisor Plus, un service d’abonnement de voyage qui permettra aux clients américains d’accéder à des économies de voyage et à d’autres avantages.

Le service est au prix de 99 $ par an et intervient alors que de nombreux consommateurs recommencent à voyager. Les compagnies aériennes américaines ont déjà constaté une augmentation des réservations de vols pour l’été, et la Transportation Security Administration a récemment contrôlé plus de 2 millions de personnes dans les aéroports américains, un record depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière. La recrudescence de la demande se traduit également par des tarifs plus élevés.

De nouvelles augmentations des taux de vaccination inciteront probablement encore plus les voyages. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de la moitié des américains ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19, et le nombre de nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 est en baisse.

Dans un récent sondage commandé par le fournisseur de données Cirium, 78 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voyageraient cette année, et environ 40 % prévoient des voyages cet été. L’enquête a interrogé 2 140 adultes du 11 au 17 mai.

Le service d’abonnement de Tripadvisor comprendra des réductions sur de nombreux billets, visites et attractions et des conseils de voyage personnalisés ainsi que des séjours à prix réduit dans plus de 100 000 hôtels à travers le monde, a indiqué la société. Tripadvisor a déclaré qu’il estimait que le service permettrait aux membres d’économiser en moyenne 350 $ par séjour, ce qui signifie que certains membres pourront récupérer leurs frais annuels lors de leur premier voyage.

Les clients qui s’inscrivent au service recevront également un an de statut élite Hertz Five Star, ce qui leur permettra de sauter le comptoir, de gagner des points pour des locations gratuites, d’accéder à des surclassements et de bénéficier d’un service prioritaire dans de nombreux aéroports. L’abonnement supprimera également les frais de jeune locataire et fournira aux abonnés la location gratuite de sièges d’auto pour enfants.