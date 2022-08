TripAdvisor classe les meilleures activités au Canada

Si vous êtes en quête d’aventure, TripAdvisor a classé les meilleures excursions au Canada.

Les principales activités, selon les avis des voyageurs, incluent la conduite d’un VTT dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique, l’exploration de grottes enneigées en Alberta et l’observation des baleines à Terre-Neuve-et-Labrador.

La liste a été compilée sur la base des avis publiés par les voyageurs sur TripAdvisor et de la fréquence des réservations via la plateforme en ligne.

Des excursions pleines d’adrénaline aussi extrêmes que le rafting en eau vive aux sorties beaucoup plus relaxantes comme la dégustation de vins dans les vignobles, voici une liste des activités les mieux classées de TripAdvisor dans tout le Grand Nord blanc.



1. WHISTLER ATV BUSHWHACK TOUR, À WHISTLER, C.-B.

Prix ​​: à partir de 159 $CAN par adulte

ATV signifie “véhicule tout terrain” – et avec le paysage montagneux de Whistler, en Colombie-Britannique, allant de la forêt dense aux lacs bleus de Gatorade, il y a beaucoup de terrain à explorer. Cette excursion est accessible à tous les cyclistes et peut permettre aux voyageurs d’entrer dans l’arrière-pays de Whistler par des itinéraires non accessibles en voiture.

2. VISITE EN MOTONEIGE CALLAGHAN CRUISER À WHISTLER, C.-B.

Prix ​​: à partir de 250,95 C$ par adulte

Après une séance d’entraînement au Carlton Lodge de Whistler Village, embarquez sur une motoneige et explorez la vallée de Callaghan. Vous pourrez y trouver la mine d’or abandonnée de Northair et l’arrière-pays sauvage de Whistler. Les coureurs intéressés doivent réserver au moins trois heures à l’avance et les billets peuvent être achetés en ligne.



3. VISITE D’AVENTURE EN SPÉLÉOLOGIE À CANMORE, ALTA.

Prix ​​: à partir de 179,49 C$ par adulte

Suivez un guide de spéléologie expérimenté dans un labyrinthe souterrain. La grotte du nid de rat mène à une grande piscine de grotte, où les gens peuvent grimper, glisser et se faufiler dans des tunnels rocheux. Les réservations doivent être faites au moins six heures à l’avance et les billets mobiles sont acceptés.

4. RAFTING EN BORD DE RIVIÈRE SUR LA RIVIÈRE CLEARWATER DANS LE PARC WELLS GREY. avant JC

Prix ​​: à partir de 130,77 C$ par adulte

Préparez-vous sur un radeau d’eau vive et lancez-vous dans une série de rapides et de chutes le long de la rivière Clearwater dans le parc Wells Gray en Colombie-Britannique. Un guide certifié vous aidera à naviguer dans les eaux agitées. L’équipement de sécurité est fourni et les billets mobiles sont acceptés.

5. CROISIÈRE D’OBSERVATION DES BALEINES ET DES MACAREUX DE TERRE-NEUVE

Prix ​​: à partir de 95 $CAN par adulte

Montez à bord d’un petit bateau de croisière et parcourez la réserve écologique de Witless Bay. Selon la période de l’année, des macareux, des oiseaux de mer, des baleines ou des icebergs pourraient être vus pendant le trajet. Les visites doivent être réservées une heure et trente minutes à l’avance. Les billets mobiles sont acceptés.



6. AVENTURE EN RAFTING SUR LA RIVIÈRE KICKING HORSE, À GOLDEN, C.-B.

Prix ​​: à partir de 112 $CAN par personne

Trois excursions de rafting sont disponibles, allant de trois à six heures, permettant aux cavaliers d’explorer la rivière Kicking Horse à Golden, en Colombie-Britannique. Tout l’équipement de rafting nécessaire est inclus.



7. ESCAPADE VIN ET DÉJEUNER, À HALIFAX, N.-É.

Prix ​​: à partir de 227 $CAN par personne

Joignez-vous à un petit groupe et arrêtez-vous dans trois domaines viticoles de la région viticole de la Nouvelle-Écosse, Annapolis Valley. Outre le vin, les établissements vinicoles comprennent également de la bière, du cidre et de la nourriture.

8. VISITE À PIED INTERDITE DE VANCOUVER, À VANCOUVER, C.-B.

Prix ​​: à partir de 35,52 $CAN par personne

Cette visite à pied d’une demi-journée permet aux gens d’explorer l’histoire et la culture de la communauté LGBTQ2S+ de Vancouver. Les arrêts incluent la rue Granville, la cour impériale, ainsi que les lieux des raids de police historiques et des attentats à la bombe dans les librairies.

Visite historique LGBTQ2S+ à Vancouver, Canada | Colombie-Britannique (tripadvisor.ca)

9. VOYAGE EN RAFTING AUTONOME SUR LA RIVIÈRE SUNWAPTA, À JASPER, ALTA.

Prix ​​: à partir de 102 $CAN par adulte

Pagayez dans la plus grande eau vive du parc national de Jasper avec un interprète certifié et un guide de rivière, près des chutes Sunwapta. L’équipement est inclus.

10. PROMENADE EN BATEAU AUX CHUTES DU NIAGARA

Prix ​​: à partir de 237,14 $CAN

Montez à bord du Maid of the Mist ou des excursions en bateau Hornblower Niagara – qui fonctionnent en saison de fin avril à novembre – et ressentez l’explosion des chutes. Les options de trajet peuvent inclure des excursions côté américain et canadien, avec The Maid of the Mist partant du parc d’État de Niagara Falls, NY., et l’excursion en bateau The Hornblower Niagara au départ de Niagara Parkway, au pied de Clifton Hill, Canada.



Les prix étaient corrects au moment de la publication.