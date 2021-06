Trip.com, AirAsia et Oyo sur la reprise du tourisme de Covid

Les voyages et le tourisme dans le monde ont été durement touchés l’année dernière et de nombreuses compagnies aériennes ont encore du mal à rester à flot. La pandémie de coronavirus a fermé les frontières et suspendu la plupart des voyages internationaux. Avec l’augmentation des taux de vaccination, en particulier en Occident, de nombreux pays ouvrent lentement leurs économies et leurs frontières.

En ce qui concerne les taux de vaccination, certains des pays les plus peuplés d’Asie ont comparativement pris du retard par rapport à leurs homologues d’Europe et des États-Unis.

Les voyages intérieurs reprennent déjà dans des pays comme la Chine qui ont relativement bien maîtrisé la pandémie. Les cas sont restés relativement bas tandis que le taux de vaccination a grimpé.

Des millions de personnes se sont précipitées pour voyager le mois dernier pendant les cinq jours de vacances de la fête du Travail dans le pays, alors que les réservations d’hôtels, de locations de voitures et d’autres voyages montaient en flèche.

Jane Sun, PDG du site de réservation de voyages chinois Trip.com, a déclaré qu’elle s’attendait à un fort rebond des voyages intérieurs en Chine. « Nous avons constaté une forte demande refoulée grâce aux données de notre volume de recherche », a-t-elle déclaré.

Sun a expliqué qu’il y a trois tendances observées parmi ceux qui voyagent à nouveau depuis le début de la pandémie.

Premièrement, ils réservent davantage auprès des hôtels, des compagnies aériennes et des opérateurs locaux qui fournissent des masques, des désinfectants pour les mains et d’autres mesures de sécurité. Deuxièmement, les gens voyagent maintenant en groupes beaucoup plus petits. Enfin, ils choisissent des forfaits flexibles, qui leur permettent de modifier, d’annuler ou de reporter leurs voyages.

Fernandes d’AirAsia a convenu que la situation actuelle obligeait les opérateurs, y compris les transporteurs à bas prix, à s’adapter et à offrir plus de flexibilité aux voyageurs, même si ce n’était peut-être pas une décision commerciale judicieuse.

« Il y a trop d’incertitude », a-t-il déclaré, ajoutant que la compagnie aérienne pourrait rétablir certaines de ses politiques plus anciennes et plus strictes une fois que les voyages seront plus sûrs.