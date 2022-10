Triomphe de Turin à l’Udinese ; Bologne bat Leece pour la première victoire de Thiago Motta

Le début de saison surprenant de l’Udinese a été interrompu dimanche avec sa première défaite en Serie A depuis la première journée.

Les buts d’Ola Aina et Pietro Pellegri ont vu le Torino battre l’Udinese 2-1 et remporter sa première victoire en championnat en plus d’un mois.

C’était la première défaite de l’Udinese en championnat depuis une défaite 4-2 contre le champion en titre, l’AC Milan. Il a remporté six matches consécutifs mais avait fait match nul ses deux derniers en Serie A – bien que ceux-ci soient venus contre l’Atalanta et la Lazio.

L’Udinese a également été éliminé de la Coupe d’Italie par Monza en milieu de semaine.

L’Udinese reste sixième mais pourrait perdre plus de terrain sur les équipes devant lui. Le leader de la ligue, Napoli, a joué à la Roma de José Mourinho plus tard dimanche et l’Atalanta a accueilli la Lazio, cinquième.

Torino s’est hissé à la neuvième place.

Aina a donné l’avantage au Torino à la 14e minute. Nikola Vlašić s’est frayé un chemin dans le côté gauche de la zone et l’a coupé pour Aleksei Miranchuk, qui l’a fait rouler pour qu’Aina tire dans le coin inférieur gauche.

Le Torino a offert l’égalisation à Udinese 12 minutes plus tard après une erreur défensive qui a permis à Destiny Udogie d’intercepter une passe, puis de toucher Gerard Deulofeu pour puiser dans un filet vide.

Mais Pellegri a rétabli l’avance de Torino à la 69e, en courant sur une passe décisive de volée bien jugée de Nemanja Radonjić et en retenant son marqueur pour tirer dans le coin supérieur proche.

De plus, Thiago Motta a gagné son première victoire en Serie A en tant qu’entraîneur de Bologne alors que son équipe battait son compatriote Lecce 2-0.

Bologne avait perdu trois des quatre matches de championnat de Motta, faisant match nul avec l’autre.

