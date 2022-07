Trio russe choisi au premier tour du repêchage de la LNH

Certains avaient suggéré que les stars russes seraient moins attrayantes pour les équipes nord-américaines de hockey sur glace

Trois franchises de la LNH ont mis de côté leurs craintes concernant les joueurs russes pour en choisir trois au premier tour du repêchage à Montréal.

En raison de complications liées à l’opération militaire russe en Ukraine, qui ont entraîné des déplacements restreints vers et depuis l’Amérique du Nord, il avait été suggéré que les joueurs russes pourraient ne pas être sélectionnés au premier tour du repêchage pour la première fois depuis 2005.

Jeudi, cela s’est avéré faux lorsque trois meilleures équipes ont choisi un trio d’espoirs russes pour faire partie de leurs équipes pour la saison à venir au premier tour de 32 choix.

Le premier sélectionné de Russie a été Pavel Mintyukov par les Ducks d’Anaheim, dont le manager Pat Verbeek a fait remarquer au Toronto Star : “Le talent est indéniable.”

Avec le 10e choix au total, nous sélectionnons le défenseur Pavel Mintyukov. Bienvenue chez les canards, Pavel ! #DucksDraft | @Honda pic.twitter.com/GP7u8T0HXF — Canards d’Anaheim (@AnaheimDucks) 8 juillet 2022

“Nous cherchons à faire avancer notre franchise dans la bonne direction, vers la victoire de la Coupe Stanley, et nous pensons que ce joueur va vraiment nous aider à y arriver,” Verbeek ajouté.

Après que Mintyukov s’est vu attribuer une nouvelle équipe, les Capitals de Washington, qui comptent déjà le meilleur joueur russe dans le capitaine Alexander Ovechkin, ont choisi son compatriote Ivan Miroshnichenko avec le 20e choix au total.

Atteint d’un lymphome de Hodgkin en mars, la saison junior de Miroshnichenko a été écourtée en Russie, mais il a depuis reçu l’autorisation de reprendre le jeu.

Il ne devrait cependant pas être surprenant qu’il ait été choisi par les Capitals, compte tenu des commentaires que leur directeur général Brian MacLellan a faits à Sportsnet cette semaine concernant le retour en toute sécurité d’Ovechkin et d’autres Russes de l’équipe depuis leur pays d’origine.

Avec le 20e choix au repêchage 2022 de la LNH, les Capitals de Washington sont fiers de sélectionner Ivan Miroshnichenko!#CapsDraft pic.twitter.com/PlK4vwUtuI – Capitales de Washington (@Capitals) 8 juillet 2022

“Je pense évidemment qu’il y a un peu d’incertitude”, MacLellan a admis. “Mais en parlant à nos gars, je pense que tout le monde est assez à l’aise de revenir et de jouer l’année prochaine, donc je peux me fier à ce que nos joueurs disent et à leur niveau de confort avec ça.

“Et il pourrait y avoir une certaine incertitude, mais je pense que nous sommes assez confiants qu’ils reviendront tous jouer.”

Quatre choix plus tard que Miroshnichenko, le Wild du Minnesota a pris un botté de dégagement sur Danila Yurov pour le troisième et dernier choix russe du premier tour.

Cela a réfuté un faux repêchage du directeur du dépistage central de la LNH, Dan Marr, qui a conclu que les Russes étaient complètement exclus du premier tour pour la première fois en 17 ans.

Les trois jeunes sélectionnés jeudi devaient participer au premier tour, mais des doutes quant à leur probabilité de pouvoir arriver aux États-Unis ont également été suscités par le sort de l’espoir des Flyers de Philadelphie Ivan Fedotov, qui a été détenu à St. Petersburg aurait été soupçonné d’avoir échappé au service militaire.

La #StateOfHockey vient de grossir un peu ! Bienvenue au Minnesota, Danila Yurov ! 🥳#mnwild X #NHLDraft pic.twitter.com/y4ACxcur2Y – Sauvage du Minnesota (@mnwild) 8 juillet 2022

Auparavant exerçant son métier pour le CSKA Moscou jusqu’à sa signature pour les Flyers en mai, le gardien de but de 25 ans terminerait maintenant ses études dans un centre militaire situé dans le nord de la Russie.

Abordant les voyages et les préoccupations des joueurs russes qui ne reviendraient pas des pauses d’après-saison, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a insisté jeudi sur le fait que la ligue devait “respectez le processus quant à ce qui se passe.”

Lire la suite Les Capitals de Washington abordent le retour d’Ovechkin de Russie

“Les joueurs russes qui résident toujours en Russie doivent s’assurer qu’ils prennent les meilleures décisions possibles pour eux-mêmes et leurs familles”, Bettman a ajouté.

Le chef de la LNH a affirmé que les équipes de hockey nord-américaines et le championnat “n’ont probablement pas toute l’histoire de ce qui se passe en termes de relation de chaque joueur en Russie par rapport au gouvernement.”

Alors que la saison de la LNH doit débuter en octobre, les six dernières rondes du repêchage de cette année auront lieu à Montréal vendredi.