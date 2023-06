Trio de vedettes de la région à jouer dans Shrine Game – Shaw Local

Trois joueurs de football locaux participeront au match du sanctuaire du lycée de l’Illinois 2023 à 11 heures le 17 juin au stade Tucci de l’université Wesleyan de l’Illinois.

Les listes pour le Shrine Game, qui est organisé par l’Illinois Coaches Association avec les Mohammed Shriners, ont été annoncées mercredi.

Fulton a une paire de joueurs dans le jeu, mais ils conviendront aux équipes adverses. Le botteur Endi Qunaj est sur la liste de l’équipe rouge, tandis que le joueur de ligne Braiden Damhoff jouera pour l’équipe bleue. Le demi offensif de Forreston, Johnny Kobler, rejoindra Damhoff dans l’équipe bleue.

Damhoff était une sélection de la première équipe de SVM All-Area, une équipe de première équipe de l’Illinois High School Football Coaches Association et une sélection unanime de tous les NUIC en attaque et une deuxième équipe en défense l’automne dernier. Il a aidé à ouvrir la voie à une attaque qui a affiché 1 916 verges au sol et 1 612 verges par la passe, et il a également réussi 78 plaqués (42 en solo), sept plaqués pour perte et un sac alors que les Steamers se qualifiaient pour les quarts de finale de classe 1A pour la deuxième ligne droite. saison.

Braiden Damhoff (60 ans) de Fulton attrape la manche d’Arlin Moore Jr. de Rockford Lutheran lors de leur match éliminatoire de deuxième tour 1A la saison dernière. Damhoff jouera dans le match du sanctuaire de l’Illinois 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Kobler était un choix de la première équipe SVM All-Area et un choix unanime des deux côtés pour le ballon de l’équipe de toutes les conférences NUIC. Il a couru 216 fois pour 1 488 verges et 24 touchés, et a également réussi 50 plaqués (18 en solo) et un plaqué pour perte alors que les Cardinals se qualifiaient pour les demi-finales de classe 1A.

Qunaj était une sélection de la deuxième équipe de l’équipe SVM All-Area et un lauréat unanime de tous les NUIC. Il a réussi 45 coups de pied PAT et sept buts sur le terrain, avec une longueur de 44 verges; il a également récolté en moyenne 52,2 verges par coup d’envoi et a lancé 22 touchés.

James Cone de Byron rejoindra Qunaj dans l’équipe rouge, tandis que les conférences locales seront également représentées par des joueurs de Stillman Valley, Geneseo, Moline, Rock Island, Princeton, Rockridge, Lena-Winslow et Durand-Pecatonica.

Les joueurs se présentent le mardi 13 juin pour les entraînements et autres cérémonies précédant le match. Il y a un barbecue le jeudi et un banquet le vendredi.