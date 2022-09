Dans le sillage continu du décès de la reine, la Premier League a reporté plus de matchs pour le week-end à venir. D’autres semblent prêts à se dérouler comme prévu.

Le week-end dernier, tous les matchs de la Ligue anglaise de football n’ont pas eu lieu. La période de deuil national au Royaume-Uni a empêché tout match, quelle que soit la ligue, de se produire.

Cependant, l’EFL a annoncé qu’elle reprendrait son calendrier mardi. Avec de nombreuses équipes de Premier League occupées par la compétition européenne, cela impliquait de poursuivre le calendrier le vendredi 17 septembre. Pourtant, ces dernières nouvelles en provenance de la Premier League démontrent qu’il y a plus de reports à la suite du décès de la reine.

Ce week-end prochain, trois matchs sont reportés. Ces matchs sont le choc de Brighton samedi contre Crystal Palace. Puis, dimanche, le match de Manchester United contre Leeds, ainsi que le match très attendu Chelsea-Liverpool, sont reportés.

Le match de dimanche entre Chelsea et Liverpool à Stamford Bridge a été reporté, a confirmé la Premier League. ⤵️ – FC Chelsea (@ChelseaFC) 12 septembre 2022

Trois matchs de Premier League reportés

Du bon côté, sept matchs se déroulent comme prévu. Cependant, les trois matchs reportés ne montrent pas beaucoup de corrélation.

La compréhension générale de la raison pour laquelle ces jeux sont reportés est le manque de forces de police disponibles. De nombreux fonctionnaires et autorités ont des responsabilités en ce qui concerne le cortège funèbre de la reine, prévu pour le lundi 19 septembre. Celui-ci ayant lieu à l’abbaye de Westminster à Londres, Chelsea n’est qu’à quelques minutes de là. Cependant, les matchs à Manchester et Brighton ne sont pas exactement proches. De plus, les Spurs et Brentford, deux autres clubs londoniens, sont également à domicile le week-end. Cependant, il n’y a aucun changement à leur horaire.

Les trois matchs de Premier League reportés emboîtent le pas d’Arsenal, qui a reporté jeudi son match de Ligue Europa avec le PSV Eindhoven à une date à déterminer.

Il en va de même pour ces trois jeux. Il n’y a pas de date fixée pour le moment où les appareils de maquillage sont. Cependant, c’est déjà un calendrier chargé avec la Coupe du monde 2022 prévue au milieu de la saison. Attendez-vous à ce que ces trois matchs, ainsi que tous les autres qui n’ont pas encore été reportés, aient lieu quelque temps après le début de la nouvelle année.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto