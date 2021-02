Motorola prépare ses prochains téléphones des séries G et E, dont deux sont déjà apparus dans des fuites comme le Moto Capri et Capri Plus. Maintenant, XDA Adam Conway et Techniknews Nils Ahrensmeier nous donnent un aperçu des deux téléphones Capri qui seront officiellement connus sous le nom de Moto G10 (Capri) et Moto G30 (Capri Plus). De plus, nous obtenons nos premiers détails sur le Moto E7 Power.

Le Moto G10, alias Capri, sera le membre le plus abordable de la gamme Moto G 2021 de Motorola avec un prix de détail suggéré de 149,99 € qui se convertit en 180 $. Le téléphone arborera un écran à encoche en forme de goutte d’eau avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Aucune information sur la taille de l’écran pour le moment.





Moto G10 (alias Capri)

Le dos comportera un motif de vague texturé très probablement en plastique. Il y a une caméra principale 48MP aux côtés d’une caméra macro 2MP et d’un assistant de profondeur 2MP. Le G10 sera alimenté par le Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Également au menu, la connectivité NFC, une prise casque et un bouton Google Assistant dédié. Le G10 sera disponible dans les couleurs Aurora Grey et Iridescent Pearl.

Ensuite, nous avons le Moto G30 (alias Capri Plus) qui portait le numéro de modèle XT2129. La conception générale ici est similaire à celle du G10, bien que le dos texturé ait été remplacé par un design plat plus standard. Le téléphone sera apparemment livré avec un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz et un jeu de tir selfie 13MP.





Moto G30 (alias Capri Plus)

Le G30 devrait arriver avec le Snapdragon 662 plus puissant aux côtés de 4/6 Go de RAM et de 64/128 Go de stockage. Il y a un appareil photo principal de 64MP à l’arrière, aidé par un vivaneau Ultrawide 13MP et deux modules 2MP pour les photos macro et les données de profondeur. Le Moto G30 devrait coûter 179,99 €, soit 216 $. Les options de couleur incluent Phantom Black et Pastel Sky.

Le troisième appareil qui a fui est le Moto E7 Power (numéro de modèle XT2097). Celui-ci sera une entrée de budget bien que nous n’obtenons aucun détail de prix. Il est également livré avec un écran à encoche en forme de goutte d’eau et dispose d’un chipset MediaTek Helio P22 avec 2 Go / 4 Go de RAM et 32 ​​Go / 64 Go de stockage.





Moto E7 Puissance

L’arrière abrite un tireur principal de 13MP aux côtés d’un assistant de profondeur de 2MP tandis que l’avant reçoit une caméra selfie de 5MP. Une batterie de 5000 mAh, une prise casque et un bouton Google Assistant complètent les spécifications qui ont été divulguées. Le Moto E7 sera disponible dans les couleurs bleu et rouge.

Dans le tipster de nouvelles connexes Sudhanshu1414 rapporte deux autres téléphones Moto E baptisés Moto e6i et Moto E7i Power. Il a également confirmé les Moto G10 et G30 ainsi qu’un mystérieux Moto G100. Nous nous assurerons de vous renseigner sur les prochains téléphones Motorola Moto G et Moto E lorsque plus de détails apparaîtront.

Noms des futurs smartphones Motorola: -moto e6i

-Moto e7 Puissance

-Moto e7i Puissance

-moto G10

-moto G30

-moto G100 – Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) 4 février 2021

La source (en allemand)