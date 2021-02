Trinny Woodall et Susannah Constantine se sont taillé une carrière réussie dans les Noughties en attrapant les seins des femmes et en prodiguant des conseils de mode durs mais efficaces.

La paire chic a accueilli What Not To Wear de la BBC et n’était pas en retard pour avancer.

Mais leur amour dur leur a valu des légions de fans et les a catapultés à une renommée internationale, leur permettant de gagner des places sur tout, du spectacle d’Oprah Winfrey au tapis rouge des Oscars.

Et leur amitié était aussi authentique que leurs conseils francs.

Trinny – qui fête ses 57 ans aujourd’hui – a été présentée à Susannah par un ami commun en 1994, quatre ans après avoir réussi à se débarrasser après une décennie d’abus d’alcool et de drogues.







«Je suis Trinny, je suis alcoolique et je suis accro», a courageusement annoncé Trinny lors du débat sur la dépendance du Spectator en 2013, révélant comment elle avait commencé à consommer de la cocaïne alors qu’elle était timide et acnéique de 16 ans après avoir déménagé à Londres. parce qu’elle voulait «être cool».

À 21 ans, elle a fait une overdose, est allée en cure de désintoxication et a commencé à aller à des réunions, mais trois mois plus tard, elle a rechuté.

« Quelqu’un dans la réunion est venu vers moi et m’a dit: » Vous n’en avez pas assez. Vous devez sortir et avoir un vrai fond « . Alors j’ai utilisé pendant encore cinq ans », a-t-elle dit précédemment à l’Independent.

Elle a commencé à boire une bouteille de vodka par nuit, avec de la cocaïne et des pilules. Et à chaque fois, elle jurait que ce serait sa dernière.







«Chaque nuit, je me disais: » C’est ma dernière fois « , et le lendemain, je finirais par utiliser à nouveau », a-t-elle déclaré au Spectator.

C’est au cours d’une cintreuse de deux jours avec trois amis dans une maison de Londres que le groupe a conclu un pacte pour devenir sobre – et pour une fois, Trinny le pensait.

«J’avais désespérément envie de – la première fois en dix ans d’utilisation que j’avais eu ce sentiment. J’ai appelé mon psychiatre et lui ai dit que je devais partir», dit-elle.

Les trois autres membres de ce groupe finiraient par mourir. Sa meilleure amie Katy a réussi à se nettoyer mais est décédée d’une pneumonie liée au VIH et les deux autres ont subi des surdoses accidentelles, l’une alors qu’elle travaillait comme journaliste à Peshawar.







Dans le cadre de son rétablissement, Trinny a passé sept mois en cure de désintoxication, suivis de six autres dans une maison de transition.

Bien qu’elle ait touché le fond, elle était déterminée à tenir le coup et à se nettoyer pour de bon.

Elle a poursuivi: « Il y avait des moments où la réadaptation et la maison de transition étaient très, très difficiles, mais je n’ai jamais eu envie de partir. J’avais en quelque sorte le sentiment que c’était ma dernière chance, que j’avais bu tout ce que j’avais. J’ai toujours voulu faire. «

Trinny reste sobre et assiste toujours aux réunions dans le cadre de son engagement pour son rétablissement.

Pendant ce temps, Susannah a également rendu public ses propres démons, admettant l’année dernière qu’elle est alcoolique mais qu’elle est sobre depuis sept ans.

«Ce n’est pas quelque chose dont j’ai vraiment parlé avant, mais c’est important. Je suis en convalescence, donc je suis alcoolique », a-t-elle déclaré au podcast My Mate Bought A Toaster.







Et la star, qui a trois enfants Joe, 21 ans, Esmé, 19 ans et Cece, 16 ans, avec son mari Sten Bertelsen, a admis que ses problèmes avaient causé des frictions dans le mariage.

«En tant que toxicomane, j’aurais tous mes propres défauts et trouverais quelqu’un d’autre à qui les attacher. Et donc je pensais que mon mari était passif-agressif, mais en fait c’était moi », dit-elle.

« J’étais le passif-agressif en colère et mon pauvre mari a dû vivre avec. »

Susannah a également été ouverte au sujet d’une autre lutte dans sa vie – à savoir sa séparation avec sa meilleure amie Trinny.

Lorsque leur émission ITV 2007 Undress the Nation a été accueillie avec une réaction dévastatrice sur la quantité de nudité avant 21 heures, le duo s’est séparé.









Trinny s’est lancée dans le maquillage pendant que Susannah publiait son premier roman, After the Snow, en 2017.

Mais le «divorce» – comme Susannah l’a appelé – a fait un énorme trou dans sa vie et l’a laissée en deuil de ce qu’ils avaient eu.

« Nous étions Trinny et Susannah depuis tant d’années. Je traversais un aéroport et je me ferais reconnaître, mais les gens ne diraient pas: ‘Oh regarde, il y a Susanna’, ils allaient, ‘Oh regarde, il y a Trinny et Susannah, «» Susannah a précédemment déclaré à Loose Women d’ITV.

«Soudainement, je n’avais plus mon autre moitié et j’ai donc dû me réidentifier comme une seule personne, comme juste Susannah. Et j’ai trouvé cela très difficile. C’était presque comme si j’étais en deuil.

« J’ai perdu toute confiance en moi, j’ai pris du poids, ma confiance en moi était au sol. »

Et bien qu’ils soient « toujours les meilleurs amis » à ce jour, Susannah a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune chance de réunion télévisée après Undress the Nation.

« Ce spectacle a été la mort de notre carrière parce qu’il était grossier et pas fait avec l’empathie qui nous avait fait réussir », a-t-elle poursuivi.

« Nous ne travaillerons plus ensemble, mais nous parlons tout le temps. Nous sommes opposés à tous égards, mais nous avons un lien incroyable. »

