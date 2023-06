Trinity United Church of Christ à La Salle célèbre ses 150 ans – Shaw Local

Trinity United Church of Christ, 829 Fourth St., La Salle célébrera son 150e anniversaire avec un culte le dimanche 11 juin.

Le service commence à 10 h 15 et inclura la bande Templeton.

Trinity United Church of Christ, 829 Fourth St., La Salle célébrera son 150e anniversaire avec un culte le dimanche 11 juin. Voici un aperçu de l’intérieur de l’église. (Photo fournie par Bobbie Sherman)

Au milieu du XIXe siècle, une vague d’immigrants allemands est venue en Amérique pour chercher un meilleur mode de vie. Les guerres continues, les mauvaises récoltes et la persécution en ont poussé beaucoup à partir. Certains de ces pionniers se sont installés le long de la côte Est et d’autres sont allés en Pennsylvanie. D’autres encore ont remonté le fleuve Mississippi et se sont installés des deux côtés du fleuve à un point où se trouvent St. Louis et Alton. Certains d’entre eux ont fait leur chemin le long de la rivière Illinois jusqu’à La Salle-Pérou, selon l’histoire de l’église partagée par le pasteur Betty Delgado.

Ces premiers colons étaient profondément religieux et ont apporté avec eux leurs Bibles, catéchismes, cantiques et livres de prières. Ils avaient suffisamment de prévoyance pour voir qu’il n’y aurait pas d’église établie qui pourrait répondre à leurs besoins dans leur langue maternelle allemande, a déclaré Delgado. En lisant entre les lignes, les familles gardaient vivantes leurs convictions religieuses par des dévotions familiales. Beaucoup de ces personnes n’avaient rien, sauf leur foi en Dieu, a déclaré Delgado.

Pendant 11 ans, les dames de ce mouvement ont travaillé avec beaucoup de détermination et de foi à la réalisation de leur propre église. En 1873, leur rêve est devenu réalité, a déclaré Delgado.