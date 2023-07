L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Trinity Rodman, a déclaré que les championnes du monde en titre étaient « impitoyables » et s’attendaient à remporter la Coupe du monde cet été pour la troisième fois consécutive.

Le joueur de 21 ans a marqué les deux buts alors que l’USWNT a remporté une victoire amicale 2-0 contre le Pays de Galles lors de la dernière mise au point de l’équipe avant le début du tournoi.

Rodman participera à sa première Coupe du monde, qui se déroulera en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, et a déclaré qu’elle était convaincue que l’équipe pouvait remporter un troisième titre consécutif.

« Je m’attends à ce que nous soyons l’équipe la plus impitoyable, nous n’abandonnerons jamais et nous allons remporter le titre », a-t-elle déclaré à Futbol Americas d’ESPN.

« De toute évidence, l’équipe a tellement changé au cours des deux dernières Coupes du monde, même des deux derniers mois, mais cette équipe est quelque chose de spécial. Nous la voulons plus que jamais, alors je m’attends à une médaille d’or. »

Les champions consécutifs de la Coupe du monde affronteront les Pays-Bas, le Portugal et le Vietnam dans le groupe E pour le tournoi, qui débutera le 20 juillet.

Rodman a également déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que l’USWNT traverse la Coupe du monde malgré ses succès passés.

« Je pense qu’avec cette équipe, tout le monde s’attend à un succès évidemment basé sur le passé », a-t-elle déclaré. « Mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup de connexions qui doivent être établies pour le premier match, donc c’est juste la pression de bien faire. C’est beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent.

« [People think:] vous devriez faire exploser ces équipes ou gagner, et c’est beaucoup plus difficile que ça. Je pense qu’avec, la diversité et le changement ont été difficiles, mais honnêtement pour moi, c’est ma première Coupe du monde, donc il y a peut-être moins d’attentes pour moi parce que je n’ai jamais été dans cette position. »

Rodman est la fille de l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, mais a réitéré qu’elle souhaitait créer son propre héritage dans le monde du sport.

« Mon père a fait beaucoup d’erreurs au cours de sa carrière. Je ne veux pas dire l’enfant sauvage, mais il l’était », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’être une femme venant du nom de Rodman, venant de l’héritage NBA de Dennis Rodman, c’était important [that] Je ne voulais pas qu’on lui dise qu’elle n’est là que pour ça.

« Elle est ici uniquement parce qu’il y a du potentiel dans le nom de famille. Cela a toujours été important pour moi et continuera de l’être, mais en fin de compte, je veux que le nom soit Trinity Rodman et elle l’a mérité elle-même, pas parce qu’elle a ce nom de famille, mais parce qu’elle a gagné son chemin. »