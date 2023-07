Trinity Rodman prend le relais et fait une déclaration lors du match d’envoi pour l’USWNT

Martin Rogers FOX Sports Insider

SAN JOSE, Californie – Dans un moment de calme environ une heure avant que les États-Unis n’entreprennent leur dernière mission avant de se rendre à la Coupe du monde féminine, la capitaine Lindsey Horan a doucement tiré Trinity Rodman à l’écart et a commencé à parler.

Ce dont elle parlait n’était pas tant un conseil qu’une prédiction, qui allait bientôt se réaliser.

« Tu vas avoir une opportunité », a dit Horan à sa jeune coéquipière. « Vous ne commencez pas, mais vous allez entrer et faire la différence. »

Rodman était en effet le facteur X pour les Américains dimanche, marquant les deux buts lors d’une victoire 2-0 contre le Pays de Galles à PayPal Park dans un après-midi qui devenait de plus en plus ennuyeux pour les doubles champions en titre de la Coupe du monde.

Le Pays de Galles a été résilient et, sans trois de ses joueurs les plus créatifs, nécessairement défensif. Rodman, 21 ans et rempli d’une entreprise intrépide, s’est avéré être exactement ce qu’il fallait pour ouvrir le jeu après être entré à la mi-temps, glissant à la maison un centre de Sophia Smith pour ouvrir le score à la 76e minute, puis scellant le concours avec un superbe effort trois minutes avant la fin — une frappe exquise du bord de la surface.

« Cela », m’a dit par la suite l’entraîneur-chef des États-Unis, Vlatko Andonovski, « était un objectif de classe mondiale. »

Les États-Unis sont n ° 1 au monde pour une raison et possèdent une équipe remplie d’athlètes exceptionnels et d’excellents professionnels, parmi les meilleurs du secteur. Ce que toutes les équipes, même les plus grandes, recherchent au moment de la Coupe du monde, c’est quelqu’un qui a cette sauce spéciale de pouvoir apporter des contributions décisives quand c’est le plus nécessaire.

On a tranquillement supposé au cours des deux dernières années que Rodman pourrait s’épanouir dans ce joueur, et peut-être atteindre son plein potentiel, dans quatre ans lorsque la Coupe du monde se déroulera.

Sur cette base, le moment est venu pour son tour de superstar, alors que l’Australie et la Nouvelle-Zélande se préparent à accueillir les meilleures équipes féminines de la planète pendant cinq semaines de lutte pour les droits de vantardise ultimes.

Rodman sait qu’elle a des talents particuliers, mais il ne semble pas y avoir de charge mentale attachée à cette capacité. Il n’est pas difficile d’imaginer un monde dans lequel le public américain tombe amoureux d’elle au cours du mois prochain, car la combinaison d’un artiste d’embrayage qui est sympathique et intéressant est une combinaison irrésistible pour les obsédés du football et les fans occasionnels.

Megan Rapinoe a annoncé sa retraite prochaine et Alex Morgan approche de sa quatrième Coupe du monde, ce qui signifie qu’il sera bientôt temps pour de nouvelles figures de proue d’émerger. Dans les enjeux de popularité, Rodman lève sans doute la main le plus haut.

Elle est à l’aise de parler de tout ce qui la préoccupe, que le sujet soit son amour du coloriage, son sens de la mode, la presse défensive du Pays de Galles ou, lors de la journée des médias de l’équipe nationale il y a deux semaines, sa relation avec son père, l’icône de la NBA Dennis Rodman.

Mais elle sait pourquoi elle est ici – et elle l’accepte.

« C’est un peu l’objectif à chaque fois que j’entre sur le terrain », a-t-elle déclaré, lorsque je lui ai posé des questions sur l’importance d’intervenir dans les moments charnières. « C’est pourquoi le changement de nom entre en jeu. Peu importe que vous commenciez ou que vous entriez à la 80e minute, vous devez faire la différence lorsque vous arrivez et je pense que je l’ai fait aujourd’hui. »

Il est important de garder les choses en perspective. Ce n’était pas un match joué dans le chaudron d’une ambiance de Coupe du monde, c’était une victoire face à un adversaire classé n°30.

Cela dit, le Pays de Galles était solide sur le plan défensif et avait à cœur d’étouffer l’attaque américaine. Pendant de longues périodes, cela a réussi, avant que Rodman ne trouve un moyen de sortir de l’impasse.

À certains égards, c’était la préparation parfaite pour la suite. Les matchs de la Coupe du monde sont souvent des affaires serrées, et nous pouvons nous attendre à ce que cette tendance s’intensifie à mesure que la force globale du football féminin international continue de se développer à un rythme effréné.

Aucun des adversaires des États-Unis – à commencer par le Vietnam le 21 juillet à 21 h HE – n’aura besoin d’un rappel des menaces d’attaque qui pèsent sur le groupe d’Andonovski. Un certain niveau de prudence et l’accent mis sur une bonne défense à l’ancienne et intransigeante sont à prévoir de la part de toutes les équipes auxquelles les États-Unis seront confrontés, sauf quelques-unes.

« Nous en parlions sur le banc avant que Trinity ne marque », a déclaré Morgan. « C’est en fait un adversaire parfait. C’est presque plus facile de jouer contre une équipe qui vous joue directement. Nous allons voir des équipes comme ça, et nous devons faire ressortir notre créativité. C’était bien que cela nous ait mis au défi, nous a frustrés en quelque sorte. »

Dans de telles situations, écraser un adversaire n’est pas toujours possible. Frapper à la porte et attendre patiemment qu’elle s’ouvre n’a pas toujours l’effet escompté.

Rodman propose quelque chose de différent, et c’est le genre de chose difficile à quantifier. Parfois, c’est avoir le peu de chance de trouver la confluence entre le bon endroit et le bon moment. Parfois, c’est l’intuition que les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas complètement, de faire un certain mouvement ou de faire quelque chose hors de la boîte. Parfois, c’est en avoir assez de cette croyance intrépide que le moment venu, il n’y a pas de pause pour réfléchir, juste une exécution glacée.

En vérité, au moment où Rodman a marqué, les Américains auraient probablement déjà dû être devant. L’adolescente Alyssa Thompson a eu une chance claire en deuxième mi-temps mais n’a pas pu atteindre la cible à six mètres. Peu de temps après, la puissante tête d’Alana Cook a été courageusement dirigée hors de la ligne par Kayleigh Green du Pays de Galles.

À ce moment-là, cela avait commencé à ressembler à l’un de ces après-midi de football étranges, où le ballon n’entrait tout simplement pas, peu importe les efforts de l’équipe dominante.

Eh bien, jusqu’à ce que Rodman s’avance et change tout cela. Pour accomplir la prédiction de Horan, envoyer les Américains sur un high, et se placer encore plus sous les projecteurs.

Trinity Rodman, comme l’Amérique le découvre rapidement, c’est beaucoup de choses. Se pourrait-il qu’elle soit aussi… inévitable ?

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

 

