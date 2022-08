Trinity Rodman manquera les matches amicaux de l’USWNT contre le Nigeria

L’attaquante de Washington Spirit Trinity Rodman manquera les matches amicaux de l’équipe nationale féminine des États-Unis les 3 et 6 septembre contre le Nigeria en raison d’un engagement familial et la milieu de terrain du Racing Louisville Savannah DeMelo prendra sa place sur la liste de 23 joueuses.

Les matchs USWNT contre le Nigeria sont prévus pour le 3 septembre à Kansas City, Kansas (13h30 HE sur FOX) et le 6 septembre à Audi Field à Washington, DC (18 h HE sur ESPN2).

DeMelo, qui a connu une solide campagne de recrue avec Racing Louisville après avoir été éliminée quatrième au classement général de l’USC lors du repêchage de la NWSL 2022, aura une chance de remporter sa première sélection d’équipe senior.

DeMelo, 24 ans, a trois buts et une passe en 17 apparitions en saison régulière, tous départs, et ses 1 520 minutes jouées mènent toutes les recrues de la NWSL.

Elle a été membre des équipes américaines lors des Coupes du Monde Féminines U-20 de la FIFA 2016 et 2018. Lors de la Coupe du monde U-20 2018, elle a mené les États-Unis en marquant quatre buts, un total qui comprenait un tour du chapeau contre le Paraguay et un seul but contre l’Espagne.

DeMelo est à égalité au quatrième rang de tous les temps en sélections au niveau U-19/U-20 avec 38 matchs joués. Elle a également de l’expérience avec les équipes nationales féminines américaines de jeunes aux niveaux U-14, U-15 et U-18.

Liste complète :

GARDIENS (3) : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

DÉFENSEURS (6) : Alana Cook (OL Reign), Emily Fox (Racing Louisville FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Hailie Mace (Kansas City Current) ; Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC)

MILIEUX DE TERRAIN (8) : Sam Coffey (Portland Thorns FC) Savannah DeMelo (Racing Louisville), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Washington Spirit)

ATTAQUANTS (6) : Ashley Hatch (Washington Spirit), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC), Megan Rapinoe (OL Reign), Sophia Smith (Portland Thorns FC)