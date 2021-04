La star américaine des moins de 20 ans, Rodman, était le deuxième choix du repêchage, et le prodige a rapidement expliqué pourquoi quelques minutes seulement après son remplacement à l’heure contre North Carolina Courage.

Course sur un long ballon perspicace d’Ashley Sanchez, Rodman a pris une première touche précise avant de placer le ballon dans le filet et de s’enfuir pour recevoir l’adulation de ses coéquipiers.

💥 @trinity_rodman est ici, et elle ne l’est pas. déconner. environ. pic.twitter.com/OY6i28k3ct – Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 10 avril 2021

Bienvenue dans la cour des grands, # ️⃣2️⃣. pic.twitter.com/6S8akZknyP – Ligue nationale de football féminin (@NWSL) 10 avril 2021

«C’est un début magique pour sa carrière professionnelle», a déclaré un commentateur ravi, en regardant l’action pendant que l’adolescente démentait ses années et son expérience avec le calme de ses efforts angoissés.

Californien de 5 pieds 10 pouces, Rodman a déclaré qu’avoir un père célèbre n’a fait qu’augmenter sa détermination féroce et son avantage concurrentiel, félicitant sa mère Michelle pour son rôle de mère célibataire après son divorce avec le héros des Detroit Pistons, des San Antonio Spurs et des Chicago Bulls.

Le plus jeune buteur 🇺🇸 de l’histoire de la ligue. pic.twitter.com/kojHkQkw4h – Ligue nationale de football féminin (@NWSL) 10 avril 2021

Tellement génial que j’ai pu assister à son premier objectif professionnel 👏 – achoo (@AlpineAddiction) 10 avril 2021

« Ayant un père comme moi, personne ne demande à propos de ma mère parce qu’elle n’est manifestement pas une star de la NBA », Rodman a déclaré au Guardian plus tôt cette semaine.

«Mais je veux juste que les gens sachent que ma mère a été mon système de soutien dans tout dans la vie et qu’elle est ma meilleure amie et mon rock.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Trinity Rodman (@trinity_rodman)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Trinity Rodman (@trinity_rodman)

« Je ne pense pas que les gens sachent à quel point nous sommes proches et, même si elle n’était pas en NBA, elle a un état d’esprit extrêmement compétitif et motivé, et c’est une femme extrêmement forte. Elle est mon modèle. »

Rodman veut être « funky sur la balle » et « faire des tours bizarres et être trompeur. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Trinity Rodman (@trinity_rodman)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Trinity Rodman (@trinity_rodman)

« Je veux que les gens puissent voir Trinity Rodman comme quelqu’un qui est imprévisible sur le ballon et dont ils ne sauront jamais ce qu’elle va faire », a-t-elle ajouté, dans la perspective d’une éventuelle convocation de l’équipe nationale féminine.

« Je veux devenir plus rapide. Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus intelligent. Je veux devenir plus compétent sur le terrain. »