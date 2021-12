Trinity Rodman et Lindsey Horan sont les meilleures joueuses du football américain après le succès de l’USWNT et de la NWSL

L’esprit de Washington Trinité Rodman a été annoncée comme jeune joueuse de l’année de l’US Soccer pour 2021 après une campagne de recrues réussie, tandis que Lindsey Horan a remporté le prix senior de la joueuse de football américaine de l’année. Les gagnants ont été annoncés en direct jeudi lors de Futbol Americas sur ESPN+.

Pour Rodman, le prix couronne une première saison sensationnelle au cours de laquelle elle est devenue la plus jeune joueuse à être repêchée dans la National Women’s Soccer League (NWSL) à l’âge de 18 ans, devenant la deuxième place au classement général.

Rodman, la fille du grand NBA Dennis Rodman, s’était inscrite à l’Université de l’État de Washington mais a décidé de devenir pro avant de jouer à un match universitaire. Lorsqu’elle a rejoint le Washington Spirit, elle s’est retrouvée dans un club entaché de dysfonctionnements en dehors du terrain – mais elle a quand même prospéré, se solidifiant en tant que starter incontournable et menant le Spirit à remporter le championnat NWSL.

Rodman a eu un impact instantané, marquant à ses débuts dans la NWSL Challenge Cup et a continué sa bonne forme. Ses sept buts et ses sept passes décisives dans toutes les compétitions ont dominé la ligue et elle a été nommée recrue de l’année NWSL.

Lorsqu’elle a été repêchée pour la première fois, Rodman a attiré l’attention sur son nom de famille mais a repoussé les récits liant son talent sportif à son père, à la place créditer sa mère, Michelle Rodman, pour sa compétitivité tout en promettant de se faire un nom.

Avant ses débuts en NWSL, Rodman était déjà connue comme la menace directe et rapide pour l’équipe nationale féminine américaine des moins de 20 ans, totalisant huit buts et six passes décisives lors des qualifications pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui a ensuite été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. . Mais elle a juré avant ses débuts professionnels d’étendre son jeu et d’être « funky sur le ballon », une promesse qu’elle a tenue malgré une première expérience tumultueuse dans un club professionnel.

Les joueurs de Spirit s’étaient plaints que l’entraîneur de l’équipe, Richie Burke, était verbalement abusif, mais le PDG et propriétaire du club a refusé de le licencier jusqu’à ce que la NWSL intervienne et interdise Burke. Une bagarre entre les propriétaires a éclaté, devenant parfois moche, les joueurs se joignant à la mêlée et exigeant que Steve Baldwin vende sa participation majoritaire à Y. Michele Kang.

Une épidémie de COVID-19 a également forcé le Spirit à renoncer à deux matchs de saison régulière à un moment donné.

Rodman a obtenu sa première convocation dans un camp senior de l’USWNT en novembre pour un voyage en Australie, qui accueillera la Coupe du monde féminine 2023 avec la Nouvelle-Zélande, mais s’est retirée pour des raisons non divulguées. L’entraîneur Vlatko Andonovski a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’elle soit à nouveau appelée pour le camp de janvier de l’USWNT.

Rodman a obtenu 48% des voix globales pour la jeune joueuse de l’année. La milieu de terrain Catarina Macario (32%) et la troisième défenseure Emily Fox (13%).

Pour la joueuse de l’année, Horan a obtenu 36 % des voix, suivie de Carli Lloyd (29 %) et Rose Lavelle (19 %).

Cette année, pour la première fois depuis que US Soccer a commencé ses récompenses de fin d’année pour les meilleurs joueurs, les fans ont été autorisés à contribuer au vote. Les fans représentaient 15% du décompte global, les votes des joueurs de l’équipe nationale américaine, des entraîneurs, des médias et d’autres parties prenantes comptant pour le reste.

Pour Horan, son prix vient après une année productive pour le club et le pays, y compris une performance médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Horan, 27 ans, a terminé l’année à égalité au deuxième rang pour les mentions d’aide (5) et au quatrième rang pour les buts (6) pour l’USWNT, incluant un but et une mention d’aide pendant les Jeux olympiques. Mais elle a été poussée dans un rôle de milieu de terrain défensif en raison de la blessure de Julie Ertz, et Horan a joué dans les six matchs du tournoi, en commençant cinq.

Dans l’action NWSL, Horan n’a disputé que 14 matchs en raison des Jeux olympiques, mais a fait partie de la deuxième équipe de la NWSL Best XI et a aidé les Portland Thorns à remporter le NWSL Shield en tant que meilleure équipe au cours de la saison régulière. Elle a également marqué une fois lors du tournoi de pré-saison de la NWSL Challenge Cup, remporté par les Thorns.

Horan a remporté le prix US Soccer Young Female of the Year en 2013.