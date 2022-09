Trinity Gaming India lance une chasse aux talents à l’échelle nationale pour les joueurs dans 24 villes en Inde

Trinity Gaming India, l’une des principales sociétés de contenu et de marketing de jeu, annonce le lancement d’un programme de chasse aux talents et d’intégration des joueurs appelé “NEXT LEVEL” en partenariat avec Facebook Gaming. Le programme permettra aux passionnés de jeux au niveau collégial de devenir des joueurs professionnels avec la perspective de futures sources de revenus et de carrières.

Trinity Gaming India, qui travaille déjà avec une communauté de joueurs captifs de 40 millions, avec cette initiative renforcera davantage les talents pour la croissance sectorielle. Le programme NEXT LEVEL traversera 24 villes au cours des trois prochains mois, du 5 septembre au 2 décembre 2022.

Selon le dernier rapport de KPMG, le secteur du jeu en Inde devrait atteindre la barre des 5 milliards de dollars d’ici 2025. Trinity Gaming India vise à aider les jeunes Indiens à faire une carrière réussie et légitime dans la création de contenu de jeu.

Le programme ‘NEXT LEVEL’ est conçu de manière à ce que les passionnés de jeux et même les débutants acquièrent les bonnes compétences et la visibilité sur le marché pour commencer à générer des revenus. Les étudiants suivront une formation formelle une fois intégrés avec ‘NEXT LEVEL’ ouvrant la voie à rejoindre le secteur du jeu indien.

Le programme consistera en des événements d’une journée dans des collèges de 24 villes; axé sur la formation et le mentorat des étudiants sur la façon de poursuivre une carrière dans le jeu. Les étudiants auront également l’occasion d’interagir avec des créateurs de jeux locaux qui ont construit des carrières réussies sur Facebook Gaming et d’acquérir une expérience pratique sur la façon de jouer à des jeux et de diffuser en direct.

Shivam Rao (co-fondateur de Trinity Gaming India) a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer le programme Next Level car l’objectif de Trinity Gaming est d’ouvrir la voie aux créateurs de contenu de jeu en herbe. Grâce à cet événement, nous nous concentrerons sur la sensibilisation au jeu en tant que carrière concrète et sur la manière dont les joueurs peuvent monétiser leur passion pour le jeu. Grâce à cette initiative, nous allons non seulement guider les étudiants talentueux, mais aussi leur donner une expérience pratique et leur faire découvrir le monde du jeu. »

L’influenceur du jeu GodPraveenYT a déclaré: “Je voulais remercier Trinity Gaming India d’avoir organisé un événement de jeu appelé” niveau suivant “, honnêtement, je suis très enthousiaste à propos de l’événement. J’apprécie les efforts déployés pour la jeunesse de l’Inde. Cela va aider nos jeunes à grandir et à trouver une voie pour leur carrière. Je pense personnellement que ce serait une excellente occasion pour les étudiants d’apprendre de l’équipe expérimentée. »

