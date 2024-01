Trinamool déclare qu’Adhir Chowdhury est le « fossoyeur » du rapprochement avec l’INDE

Derek O’Brien a déclaré qu’Adhir Chowdhury s’était prononcé à plusieurs reprises contre le bloc.

New Delhi:

Un jour après que la chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, a pratiquement mis fin à une alliance avec l’INDE au Bengale, poussant le grand vieux parti en mode contrôle des dégâts, son parti a blâmé le chef du Congrès de l’État, Adhir Ranjan Chowhdury, pour l’échec de l’alliance.

Derek O’Brien, chef du parti parlementaire de Trinamool au Rajya Sabha et son porte-parole en chef, a déclaré que M. Chowdhury s’était prononcé à plusieurs reprises contre le bloc. “Il est la raison pour laquelle l’alliance ne fonctionne pas au Bengale occidental”, a-t-il déclaré aux médias à Delhi.

“Après les élections générales, si le Congrès fait son travail et bat le BJP avec un nombre substantiel de sièges, le Congrès de Trinamool fera partie intégrante du front qui croit et se bat pour la Constitution”, a ajouté M. O’Brien.

Des sources de Trinamool ont déclaré à NDTV que M. Chowdhury était le « fossoyeur » de l’alliance INDE au Bengale. “C’est à cause de lui et de ses discours quotidiens que les choses sont tombées à plat. Après le discours du ministre en chef hier, ils (le Congrès) tentent de limiter les dégâts. Il est trop tard maintenant”, a déclaré une source de Trinamool.

La source a ajouté que Trinamool “a été très patient” lors des négociations sur le partage des sièges. “Nous avons été assez aimables. Mais tout ce que nous avons vu, c’est du retard, du retard et du retard”, a déclaré la source.

Dans des remarques qui ont renvoyé la direction du Congrès à la planche à dessin, Mme Banerjee a annoncé hier que Trinamool se battrait en solo au Bengale et ne prendrait une décision sur toute alliance avec le Congrès qu’après les élections de Lok Sabha.

Le Congrès s’est depuis lors mis en mode contrôle des dégâts, garantissant que les liens tendus seraient réparés. Le chef du parti, Jairam Ramesh, a déclaré qu’il trouverait une “solution à l’impasse”. M. Ramesh avait déclaré hier que le Congrès “ne peut pas imaginer le bloc INDE sans Mamataji”.

Le député du Congrès Rahul Gandhi, dont le Bharat Jodo Nyay Yatra est entré aujourd’hui au Bengale, a déclaré que le bloc INDE lutterait contre l’injustice. “Je suis heureux d’être venu au Bengale occidental. Nous sommes venus ici pour vous écouter et être à vos côtés. Le BJP-RSS répand la haine, la violence et l’injustice. Ainsi, la formation INDE va ​​combattre ensemble (l’injustice) de toute façon”, il a dit.

Les remarques de Mme Banerjee sur l’alliance sont intervenues après que les négociations sur le partage des sièges se soient heurtées à un obstacle. Selon certaines informations, le Trinamool offrait deux sièges au Congrès du Bengale, mais ce dernier en voulait au moins 10.

Les choses ont atteint un point critique lorsque M. Chowdhury, également chef du Congrès au Lok Sabha, a qualifié le chef de Trinamool de leader « opportuniste » et a déclaré que le Congrès était capable de contester les élections par lui-même.

Bien que les dirigeants de Trinamool et du Congrès aient fait preuve d’un front uni lors des réunions en INDE, M. Chowdhury n’a perdu aucune occasion de cibler Mme Banerjee au niveau de l’État.

Ses remarques publiques contre le supremo de Trinamool ont récemment incité le chef du Congrès, Rahul Gandhi, à intervenir. “Mamata Banerjee est très proche de moi et de notre parti. Parfois, nos dirigeants disent quelque chose, leurs dirigeants disent quelque chose, et cela continue. C’est une chose naturelle. De tels commentaires n’auront pas d’importance et ce ne sont pas des choses qui vont perturber les choses. “, avait déclaré M. Gandhi plus tôt.

Les négociations âpres de Trinamool sur le partage des sièges doivent être considérées comme une pression commune des forces régionales, notamment l’AAP et le parti Samajwadi, pour un plus grand rôle dans leurs bastions.