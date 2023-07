Trinamool célèbre après une énorme avance dans les sondages ruraux, BJP loin deuxième

Le Congrès Trinamool au pouvoir au Bengale a établi une avance gigantesque sur son rival le plus proche, le BJP, lors des élections des organes locaux – considéré comme un test décisif pour les élections générales de l’année prochaine. Bien que la fin du décompte soit encore loin, les célébrations ont commencé dans les bureaux de Trinamool à travers l’État, avec du gulal vert et des boîtes de bonbons.

« C’est TMC jusqu’au Bengale rural. Je tiens à remercier les gens pour leur amour, leur affection et leur soutien envers le TMC. Cette élection a prouvé que seul le TMC réside au cœur du peuple de l’État », a déclaré le ministre en chef Mamata Banerjee. dit dans un post Facebook.

Le dépouillement des votes a commencé ce matin pour les 74 000 sièges dans les scrutins à trois niveaux du panchayat. Outre les sièges panchayat de 63 229 grammes, il comprend également 9 730 sièges panchayat samiti et 928 sièges zilla parishad.

Les données de la commission électorale de l’État montrent que le Trinamool est en tête dans 23 198 des sièges du gram panchayat, le BJP est en tête avec 5 756 sièges. Le CPI(M) est en tête avec 2 048 sièges et le Congrès avec 1 439 sièges.

D’autres partis, dont l’ISF nouvellement formé, sont en tête avec 1 721 sièges, tandis que les indépendants, dont les rebelles de Trinamool, ont remporté 718 sièges et mené avec 216 sièges.

Le scrutin de lundi a été marqué par des violences dans plusieurs isoloirs, au cours desquelles 15 personnes sont mortes. Le vote sur 696 isoloirs hier a eu lieu au milieu d’allégations de falsification d’urnes.

Ce matin, des bombes brutes ont explosé près d’un centre de comptage à Murshidabad et la police a eu recours à lathicharge à Howrah pour contrôler les foules.

Le dépouillement se déroule cependant dans le cadre d’une sécurité stricte. des membres armés de la police d’État et des forces centrales ont été stationnés dans les centres de comptage, et des ordonnances d’interdiction en vertu de l’article 144 du CrPC ont été imposées à l’extérieur du site pour éviter tout incident fâcheux.

Le BJP a allégué que le Trinamool faisait des « tentatives désespérées de piller les votes » en interdisant aux agents de l’opposition d’accéder aux centres de dépouillement.

« Les crétins du TMC tentent désespérément de voler les élections en empêchant les agents de comptage et les candidats du BJP et d’autres partis politiques d’opposition d’entrer dans les centres de comptage. Ils sont empêchés de se diriger vers le lieu et des bombes sont lancées pour intimider les agents de comptage « , a déclaré le chef de l’opposition, Suvendu Adhikari, cité par l’agence de presse Press Trust of India.

Le porte-parole de Trinamool, Kunal Ghosh, a déclaré : « Sentant la défaite, ils font des allégations sans fondement. « Rejeté par les gens et sentant une défaite humiliante, c’est la dernière tentative du BJP de trouver des excuses boiteuses pour compenser ses propres échecs organisationnels », a-t-il déclaré.

Le Trinamool a affirmé que 60 % des personnes tuées dans les violences étaient leurs partisans.

La violence avait commencé depuis l’annonce des élections au Panchayat. Le gouverneur du Bengale, CV Ananda Bose, a soumis un rapport sur les violences au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

Dans une première, le Raj Bhavan a également tenté cette fois de résoudre le problème de la violence dans les sondages, le gouverneur ouvrant une « maison de la paix » à sa résidence officielle pour répondre aux plaintes des gens.