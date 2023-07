Trinamool balaie les sondages ruraux du Bengale, BJP lointain 2e, quelques résultats attendus

Le Congrès de Trinamool (TMC) a balayé les élections du panchayat du Bengale occidental, remportant la majorité aux trois niveaux du gouvernement local rural. Le TMC a remporté 2 552 panchayats sur 3 317 grammes, 232 samitis panchayat et 12 parishads zilla sur 20. Le BJP était loin derrière, remportant seulement 212 grammes de panchayats, 7 panchayat samitis et aucun zilla parishads.

Certains résultats sont encore attendus.

« C’est TMC jusqu’au Bengale rural. Je tiens à remercier les gens pour leur amour, leur affection et leur soutien envers le TMC. Cette élection a prouvé que seul le TMC réside au cœur du peuple de l’État », a déclaré le ministre en chef Mamata Banerjee. dit dans un post Facebook.

Le dépouillement des votes pour les élections du panchayat a commencé hier matin. Plus de 74 000 sièges sont à gagner, dont 63 229 sièges gram panchayat, 9 730 sièges panchayat samiti et 928 sièges zilla parishad.

Le scrutin de lundi a été entaché de violences dans plusieurs isoloirs, entraînant la mort de 15 personnes. Le scrutin a eu lieu hier dans 696 isoloirs au milieu d’allégations de falsification d’urnes.

Des explosifs ont explosé près d’un centre de comptage à Murshidabad hier matin, incitant la police à utiliser des matraques pour disperser une foule à Howrah.

L’opposition BJP a accusé le Trinamool de faire des « tentatives désespérées de piller les votes » en empêchant les observateurs de l’opposition d’entrer dans les centres de dépouillement.

« Les crétins du TMC tentent désespérément de voler les élections en empêchant les agents de comptage et les candidats du BJP et d’autres partis politiques d’opposition d’entrer dans les centres de comptage. Ils sont empêchés de se diriger vers le lieu et des bombes sont lancées pour intimider les agents de comptage « , a déclaré le chef de l’opposition, Suvendu Adhikari, cité par l’agence de presse PTI.