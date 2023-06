Trina nie les rumeurs de grossesse après la performance des BET Awards

Trina n’est pas enceinte et les représentants du rappeur exhortent les fans à laisser « la méchante » seule à propos de son poids. La légende du rap de Miami s’est produite dimanche aux côtés de Trick Daddy aux BET Awards et a déclenché des rumeurs de grossesse alors qu’elle montait sur scène.

Après avoir espionné Trina dans une combinaison rouge, les médias sociaux ont émis l’hypothèse que Trina était enceinte et elle est rapidement devenue un sujet tendance.

Non seulement cela, mais dans les commentaires d’une récente publication sur Instagram, les fans l’ont inondée de messages de félicitations.

Selon TMZ cependant, le ravisseur n’attend pas d’enfant.

Un représentant de Trina a déclaré au point de vente que dimanche, les fans venaient de voir la fluctuation de poids typique que subissent les femmes, et Trina souhaite que ses partisans discutent d’autre chose.

Dûment noté et fait.

Avant de nier sa grossesse, la Diamond Princess a reçu le prix «I Am Hip-Hop» pour ses contributions au jeu de rap aux BET Hip-Hop Awards 2022.

« Je suis étonné, je suis excité [and] Je suis heureuse]», a déclaré Trina précédemment HE à propos de l’honneur. Je suis juste reconnaissant. C’est une belle nuit. C’était juste un voyage pour revenir en arrière et penser à toutes ces années et maintenant pour être ici, obtenir ce prix, je veux dire, je suis toujours impressionnée en ce moment », a-t-elle ajouté.

« Je ne serai pas bon jusqu’à ce que ce soit fini et j’ai déjà dit mon discours. Alors ça ira, mais en ce moment je suis comme, ouf ! »