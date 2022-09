Trina McGee dit que le casting de “Boy Meets World” ne voulait pas d’elle dans la finale de la série

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trina McGee explique pourquoi elle n’a pas figuré dans la finale de la série “Boy Meets World” en 2000.

McGee, qui jouait le rôle d’Angela Moore, a parlé sur le podcast “Pod Meets World” de la façon dont on lui avait demandé de “baisser” son “mètre noir” alors qu’elle jouait dans la sitcom à la fin des années 90.

“C’est un terrain que nous n’avons pas couvert. Une personne très importante m’a dit, d’une manière un peu bizarre et désinvolte, que vous étiez tous allés à [showrunner] Michael Jacobs, et vous avez dit : “Nous ne voulons pas d’elle dans le dernier épisode”. Elle prend en quelque sorte notre lumière. [That] en était l’essentiel”, a déclaré McGee.

“On m’a dit qu’après avoir tourné ce qu’était l’émission avant le dernier épisode, qui s’appelait ‘Angela’s Ashes’ quand je suis parti. Quand Michael m’a annoncé que nous allions faire une autre émission sur Angela, j’étais si heureuse, ne sachant pas que ce serait le spectacle avant le dernier spectacle”, a-t-elle poursuivi.

Co-animateurs Rider Strong, qui a joué Shawn Hunter; Will Friedle, qui a interprété Eric Matthews; et Danielle Fishel, qui jouait le rôle de Topanaga Lawrence, ont été surprises par les commentaires de McGee et ont affirmé qu’elles se sentaient terribles de ne pas l’avoir exprimé il y a 22 ans.

“Je me souviens qu’après avoir enregistré l’émission, j’avais dit à une personne : ‘Pourquoi ne sommes-nous pas dans la dernière émission ?’ Parce que je sais que la dernière émission allait être celle avec les cotes d’écoute et les pleurs et tout le reste. J’avais l’impression que vous vous êtes tous réunis et que vous ne vouliez pas de moi dans la dernière émission, pour une raison quelconque, j’allais prendre un peu d’éclat ou quelque chose à cet effet”, a déclaré McGee.

Elle a poursuivi: “Cela m’a fait très mal pendant longtemps. Pour aggraver les choses, les gens de couleur ont tendance à regarder les choses un peu plus en profondeur parfois. Alors j’avais des cousins ​​qui m’appelaient en disant:” Comment se fait-il que tu n’étais pas dans le dernier épisode ? Ils vous ont juste donné toute cette émission pour que vous soyez distrait et que vous ne soyez pas dans l’émission avec les vraies cotes d’écoute ? Plusieurs de mes cousins, des membres de ma famille me disaient cela. … Honnêtement, j’ai ça dans la tête depuis 20 ans.”

Friedle est intervenu et n’était pas satisfait de la réclamation.

“Pouvons-nous dire pour mémoire, Trina, que cela ne s’est jamais produit”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas de la compétitivité, c’est de la sociopathie. Cela me fait chier. C’est au niveau supérieur.”

McGee a répondu: “Je te crois. Je peux le dire par tes réactions. J’ai ça dans la tête depuis si longtemps et je n’ai jamais regardé cette émission. J’ai toujours eu l’impression, pouah. … Cela m’a fait mal longtemps temps.”

La finale de la série “Boy Meets World” a été diffusée en mai 2000. Le personnage de McGee est sorti avec le personnage de Strong tout au long de la série.

Au cours du podcast, McGee a rappelé un éditorial qu’elle avait écrit pour le Daily News dans lequel elle soulignait que l’émission ne mentionnait pas que les personnages étaient dans une relation interraciale.

Avant que McGee n’assume le rôle d’Angela Moore, elle a joué dans des émissions avec une distribution à prédominance noire : “A Different World”, “Martin” et “Family Matters”.

“Venant des sitcoms noires, j’ai toujours dû avoir comme un mètre noir. … Mon mètre noir était probablement descendu à deux. Je me souviens quand je faisais l’épisode” Angela’s Ashes “, d’une manière ou d’une autre, mon mètre noir avait glissé, et j’étais à environ 9 heures. Michael est venu vers moi et sa note était: “Hey Trina, baisse juste le Telma Hopkins d’environ huit crans””, a-t-elle déclaré, notant que le producteur faisait référence à un personnage de “Family Matters”.

“Je savais exactement de quoi il parlait, et je le savais. Il y a tellement de choses auxquelles vous avez tellement de chance que vous n’avez pas eu à penser.”

McGee et Friedle ont revisité le commentaire qu’il avait fait sur le plateau à l’actrice, faisant référence au fait qu’elle ressemblait à tante Jemima il y a 22 ans. Il s’est excusé auprès d’elle dans un long e-mail il y a des années, mais les stars parlent enfin publiquement de l’incident qui a “changé sa vie”.

Friedle a noté qu’avant de dire son commentaire, il avait vu McGee sortir d’un vestiaire avec un foulard rouge.

“Dans ma tête, je n’y ai attaché aucune signification culturelle. J’ai vu une personne que je pensais être mon amie mais que je ne connaissais pas très bien, portant un grand chapeau rouge. C’est tout ce que j’ai vu”, a expliqué Friedle.

“J’étais comme, ‘Tu fais partie du casting, donc ça veut dire que je vais me moquer de toi de la même façon que je me moque [of others].’ J’ai pensé, ‘Je vais me moquer de son chapeau rouge.’ C’est tout ce que mon imbécile d’esprit privilégié a vu. Alors juste avant de continuer pour ma part, je suis passé et j’ai dit: «J’adore ton sirop», et je suis allé sur le plateau en pensant: «Boom, zing! Je viens de l’avoir pour son chapeau », a-t-il poursuivi.

Après avoir filmé la scène, McGee a approché Friedle et a dit que sa référence à tante Jemima n’était pas OK.

“Je me souviens de vous avoir dit : ‘Je pensais que c’était comme si vous m’appeliez le joyeux géant vert.’ Vous étiez comme, ‘Non, ce n’est pas du tout la même chose'”, a-t-il dit. “N’utilisez jamais le temps comme excuse, mais au milieu des années 90, je n’avais aucune idée de la signification culturelle du personnage de tante Jemima, rien de tout ça. … Je n’avais jamais entendu ça ! J’étais mortifié.”

Il a poursuivi: “Cela a littéralement changé ma vie.”

“Ce moment a été le moment où j’étais comme, vous ne pouvez pas simplement dire des choses”, a déclaré Friedle. “Vous ne pouvez pas jeter des trucs là-bas parce que vous pensez que c’est drôle et vous en aller. Vous pourriez blesser des gens.”