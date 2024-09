Trina McGee, de Boy Meets World, révèle avoir fait une fausse couche après être tombée enceinte à 54 ans

« J’ai effectivement perdu le bébé. Je ne m’y attendais pas, c’était vers la fin du premier trimestre. Nous n’avons pas vraiment de raisons pour expliquer cela. J’étais toujours très reconnaissante d’avoir pu concevoir à cet âge et à cette époque », a révélé McGee lundi.

Après avoir annoncé qu’elle ménopause précoce inversée concevoir à 54 ans, Trina McGeerévèle qu’elle a fait une fausse couche.

Lors d’une apparition spéciale Le spectacle du Tamron Hall Lundi, le Un garçon rencontre le monde Une ancienne élève, aujourd’hui âgée de 55 ans, a déclaré à l’animateur du talk-show qu’elle avait perdu son bébé au début de sa grossesse.

« Vous m’avez révélé que vous n’étiez plus enceinte », a déclaré Hall au début de l’interview, rappelant que McGee lui avait raconté l’histoire lors d’un appel téléphonique avant qu’elle ne rejoigne l’émission matinale.



Getty Trina McGee, de Boy Meets World, affirme avoir inversé sa ménopause précoce pour tomber enceinte à 54 ans

Voir l’histoire

« J’ai effectivement perdu le bébé. Ce n’était pas prévu, c’était plus près de la fin du premier trimestre. Nous n’avons pas de véritables raisons pour cela. J’étais toujours très reconnaissante d’avoir pu concevoir à cet âge et à cette époque », a-t-elle ajouté, notant qu’elle avait traversé « beaucoup de dépression » et qu’« il était difficile de sortir du lit » après la perte de grossesse.

« Il y a tellement de choses qui arrivent quand on veut vraiment fonder une famille et qu’on veut que sa famille soit complète. On a tellement de rêves. C’était difficile d’accepter le fait que cela n’arriverait pas à ce stade de la relation », a poursuivi McGee, qui est mariée à Marcello Thedford.

McGee a annoncé la des nouvelles de sa grossesse en juin, attribuant le mérite aux remèdes holistiques et biologiques d’avoir aidé le couple à concevoir.

« Votre corps doit se sentir libre. Le sang doit affluer vers l’utérus », a déclaré McGee PERSONNES « Désolé, les gars, mais vous avez besoin de certaines choses pour que votre corps se sente nourri. Et si vous êtes dans un endroit ou un environnement qui ne vous le permet pas et que vous voulez concevoir, alors vous devez en sortir. Le stress est vraiment important. Vous devez rester loin du stress. »

McGee est déjà mère de trois enfants, qu’elle partage avec son premier mari, Courtland Davis – et même s’ils ont finalement soutenu la nouvelle, ils étaient moins qu’heureux après avoir appris la grossesse de leur mère en ligne.



Getty Les enfants adultes de Trina McGee, star de Boy Meets World, ont appris leur grossesse en ligne – et n’étaient pas contents

Voir l’histoire

Ailleurs lors de la discussion de lundi, Hall a souligné que de nombreuses personnes choisissent d’attendre plus tard dans leur grossesse pour annoncer la nouvelle, mais McGee a déclaré qu’elle était simplement « tellement excitée » de le partager qu’elle ne voulait pas attendre.

« Il y a tellement de femmes qui, même à 55 ans et plus, veulent encore tomber enceintes ou ne veulent pas être enfermées dans cette histoire de « grossesse gériatrique », a répondu McGee. « Je ne sais pas si je suis ici pour donner des conseils à tout le monde, car le corps de chacun est différent et vous devriez écouter vos médecins. »