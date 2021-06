Trimestres mettant en vedette Maya Angelou, Sally Ride, des femmes notables

À partir de 2022, les Américains peuvent être à la recherche de quartiers arborant un nouveau design avec les visages de l’auteur Maya Angelou, de l’astronaute Sally Ride et d’autres femmes pionnières.

Le changement vient du programme American Women Quarters qui honore les femmes américaines notables sur le visage des quartiers américains, selon US Mint. De 2022 à 2025, US Mint publiera jusqu’à cinq nouveaux designs inversés, avec la ressemblance de George Washington de l’autre côté.

Les femmes qui seront le visage des quartiers américains pour la première année sont :

Maya Angelou, célèbre poète, auteur et militante des droits civiques

Wilma Mankiller, la première femme chef principale de la nation Cherokee

Anna May Wong, la première star de cinéma sino-américaine d’Hollywood

Adelina Otero-Warren, leader du mouvement pour le suffrage au Nouveau-Mexique

Sally Ride, une astronaute et physicienne qui fut la première femme américaine dans l’espace

Le public peut soumettre des recommandations pour les lauréats potentiels sur le site Web du National Women’s History Museum. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 30 juin.

Le chef principal de la nation Cherokee, Chuck Hoskin Jr. et le mari de Mankiller, Charlie Soap, ont déclaré que l’héritage et l’impact de Mankiller faisaient d’elle un choix approprié pour le programme de pièces de monnaie.

« Nous remercions l’US Mint d’avoir reconnu Wilma et les autres récipiendaires pour un tel honneur », a déclaré Soap à Indian Country Today. « Wilma était une grande leader humble, spirituelle dont le leadership n’était pas seulement pour le peuple Cherokee, mais pour toutes les femmes et toutes les races. La vraie valeur de cette pièce est l’inspiration qu’elle apporte aux Indiens et aux femmes du monde entier. »

La sélection de Ride dans le programme de pièces intervient lors du 20e anniversaire de Sally Ride Science, une organisation à but non lucratif basée à UC San Diego, où elle a enseigné la physique.

« Sally serait tellement émue par ce grand honneur », a déclaré Tam O’Shaughnessy, partenaire de vie de Ride et cofondateur de Sally Ride Science dans un communiqué. « … Cet hommage reflète l’héritage de Sally non seulement en tant qu’astronaute pionnière, mais également en tant que championne de la diversité et de l’inclusion dans les domaines STEM. »

La poussée pour le programme de pièces a commencé en 2017, avec le soutien de la représentante américaine Barbara Lee, une démocrate californienne. Lee a rédigé une législation avec l’aide de Rosa Gumataotao Rios, la responsable du Trésor qui supervisait l’US Mint sous l’ancien président Barack Obama.

Prise en charge du programme de pièces :Les femmes américaines qui ont façonné l’histoire vont bientôt prendre leurs quartiers, tout comme George Washington

Elle a ensuite créé le Circulating Collectible Coin Redesign Act avec deux républicains, les représentants américains Anthony Gonzalez de l’Ohio et Deb Fischer du Nebraska. Il a été promulgué en 2020.

Les efforts de Lee ont été reconnus par de nombreuses personnes, dont Hillary Clinton.

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda