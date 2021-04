Investopedia définit une «correction» comme une «baisse de 10% ou plus du prix d’un titre, d’un actif ou d’un marché financier».

C’était le trimestre de correction de Netflix.

Les actions ont chuté de plus de 10% après quelques heures après que Netflix a annoncé qu’il avait ajouté un peu moins de 4 millions d’abonnés au premier trimestre – manquant la prévision de 6 millions de la société. Netflix a également déclaré qu’il s’attendait à seulement 1 million d’ajouts nets payés pour le deuxième trimestre. Pour mettre cela en perspective, Netflix a ajouté 10 millions d’abonnés au deuxième trimestre de l’année dernière.

Netflix a bénéficié d’une forte demande pour son service de streaming au cours des six premiers mois de la pandémie, ajoutant près de 26 millions d’abonnés au cours des six premiers mois de 2020. La société n’a pas vu ces gains venir à l’époque, et maintenant elle sous-estimée le recul alors que la pandémie semble se calmer.

Pourtant, il est possible que les taureaux Netflix à long terme restent optimistes. La société dit qu’elle s’attend à ce que la croissance du nombre d’abonnés reprenne au second semestre 2021, car un arriéré de nouvelles émissions et de nouveaux films deviennent disponibles qui ont été retardés en raison des fermetures en cas de pandémie. De plus, le revenu moyen par utilisateur continue d’augmenter dans toutes les régions du monde. L’utilisateur moyen aux États-Unis et au Canada paie désormais 14,25 $ par mois pour Netflix, en hausse d’environ 9% par rapport à il y a un an.

Prévoir seulement 1 million de nouveaux abonnés pour le prochain trimestre peut être une orientation délibérément conservatrice alors que Netflix, avec le reste du monde, se réadapte à la vie post-pandémique.

La croissance internationale et les gains APRU seront probablement ce qui poussera les actions de Netflix encore plus si l’entreprise peut livrer.

Ce trimestre a ramené la vague de pandémie de Netflix sur terre. Si le thème du second semestre est un retour à la réalité, c’est probablement une bonne nouvelle pour Netflix. La réalité a été assez gentille avec la société du co-PDG Reed Hastings.

