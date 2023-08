Trilliant Health annonce l’accès ouvert à son répertoire national de fournisseurs

Plateforme d’analyse et d’études de marché Trilliant Health a annoncé que son répertoire national des fournisseurs sera désormais accessible au public via une API.

Le répertoire de l’organisation contient des informations sur 2,7 millions de prestataires américains avec plus de 65 millions de points de données nouveaux et exclusifs, y compris les affiliations des prestataires, les lieux de pratique et les spécialités d’exercice.

L’accès de base à l’API sera disponible gratuitement, avec des licences premium disponibles pour les applications grand public ou les analyses avancées.

Le répertoire, composé d’informations sur les établissements de santé, les professionnels paramédicaux et les médecins, sera également pris en charge par des bibliothèques open source, permettant le développement et l’analyse par des tiers.

« Les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) ont décrété que des informations précises sur l’annuaire des prestataires sont essentielles à l’accès des patients, à la coordination des soins, à l’échange d’informations et à la communication des données de santé publique, et nous sommes d’accord. Notre annuaire des prestataires est notre atout le plus important et le plus précieux, et c’est le fondement de tout ce que nous faisons », a déclaré Hal Andrews, PDG de Trilliant Health, dans un communiqué. « En ouvrant l’accès à notre répertoire de fournisseurs, nous visons à stimuler l’innovation dans l’ensemble du secteur – des prestataires et régimes de santé aux employeurs et entrepreneurs en santé numérique – afin de fournir aux Américains les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions concernant notre système de santé. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

L’annonce de Trilliant intervient après CMS relayé ses plans en octobre pour solliciter l’avis du public sur la création d’un « Répertoire national des prestataires et services de soins de santé » pour fournir des informations sur les prestataires et services de soins de santé.

L’agence a déclaré qu’un annuaire public pourrait constituer une ressource essentielle pour les patients en les aidant à localiser les prestataires qui répondent à leurs besoins, en leur permettant de comparer les réseaux de régimes de santé, de faciliter la coordination des soins et de faciliter l’échange d’informations sur la santé et la communication de données de santé publique.