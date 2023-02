Trigger Happy TV set pour un énorme retour sur les écrans – et Dom Joly dit qu’il y aura un changement majeur

TRIGGER Happy TV est sur le point de revenir sur les écrans de télévision dans un tout nouveau spin-off, a révélé le créateur Dom Joly.

L’humoriste devenu écrivain de voyage a relancé pour la dernière fois la comédie noire pour Channel 4 en 2017, mais est maintenant prêt à revenir avec un redémarrage – avec un énorme changement.

Dom a taquiné: «J’ai passé beaucoup de temps sur Trigger Happy à perfectionner mes compétences ennuyant les membres du public, alors maintenant je vais prendre ces compétences et peut-être entreprendre autre chose.

“J’ai fait un petit redémarrage pour Channel 4 avant mais il y avait deux choses que je voulais vraiment faire : l’une était un film et l’autre était d’essayer d’obtenir une toute nouvelle tournure sur Trigger Happy.

“C’est donc le même genre de comédie, le même sens de l’humour et les mêmes personnes derrière, mais le faire dans un but complètement différent et je pense que nous avons trouvé un tout nouveau format, donc c’est vraiment excitant.

“J’attends juste le feu vert mais ça va être une chose vraiment, vraiment cool.”

L’émission de caméras cachées et de blagues pratiques a duré trois séries dans les années 2000 avant une série de courts métrages projetés en 2017.

Un personnage en particulier était la vedette du spectacle – le beuglant «Big Mobile Guy».

Dom a déclaré au Sun : “Je n’aime pas beaucoup le personnage mobile. Le reste de Trigger Happy était sur le surréalisme et l’étrangeté et c’était assez sombre alors que Big Mobile Guy était juste un peu dans votre visage.

“En 2017, nous en avons fait un grand smartphone et je visais de la nourriture en direct et, vous savez, je l’utilisais pour Tinder.

“Mais maintenant, ce sera probablement une combinaison entièrement fonctionnelle avec notre genre de vie entière tournant autour de cela.”

Dom est maintenant devenu tellement synonyme d’utilisation désagréable du téléphone portable qu’il dit que cela affecte toujours sa vie quotidienne.

Il a ri: «Quelqu’un faisait ce terrible truc d’apprenti dans le train, parlant dans un haut-parleur, et j’ai basculé.

“Et il m’a reconnu, et vous pouvez le voir penser ‘avez-vous vraiment le droit de me dire ça?'”

Dom a soutenu la banque de données Little Helps de Tesco Mobile avec le Trussell Trust.

Dom a ajouté: “Notre monde maintenant, nous sommes obligés de fonctionner de tant de façons en utilisant notre téléphone portable, en payant des factures, en payant dans les magasins, en voyageant, donc ce n’est pas seulement de l’exclusion sociale, cela rend la vie encore plus difficile.

“Vous êtes dans un restaurant et depuis Covid, vous ne recevez plus de menus, vous les scannez en quelque sorte avec votre téléphone, donc si vous n’avez pas de téléphone, vous ne pouvez pas obtenir de menu.

«Si vous voulez faire vos devoirs avec vos enfants, une grande partie de cela se fait en ligne de temps en temps, comme les médias sociaux et obtenir vos nouvelles.

“Si vous n’êtes pas en ligne maintenant, il est vraiment, vraiment difficile de fonctionner correctement dans la société moderne.

“Peut-être que certaines personnes pensent bien, attendez, avez-vous vraiment besoin d’un téléphone portable ? Comme n’est-ce pas un luxe?

“Ce n’est pas, c’est l’un de vos aliments de base quotidiens, c’est aussi important que la nourriture et c’est pourquoi c’est si intelligent que Tesco Mobile a lié cela aux banques alimentaires Trussell Trust.”

Pour sensibiliser à l’importance de la connectivité numérique et soutenir les personnes confrontées à l’exclusion numérique, Tesco Mobile s’est associé au Trussell Trust, s’engageant à connecter 50 000 personnes confrontées à des difficultés financières d’ici 2025 via sa banque de données Little Helps. Voir Tescomobile.com pour en savoir plus.

