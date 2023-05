Tridha Choudhury, fille d’Aashram, fait monter le mercure dans un clip de baignoire sexy aux seins nus de ses vacances aux Maldives

L’actrice de télévision Tridha Choudhury a soulevé le mercure sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a récemment partagé une vidéo sensuelle d’elle-même de ses vacances aux Maldives. L’actrice, surtout connue pour son apparition dans la populaire série Web Aashram de Bobby Deol, a laissé les fans faire l’éloge de la vidéo, qui est depuis devenue virale.

Mercredi matin, Tridha s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo de la salle de bain de l’hôtel où elle séjourne actuellement aux Maldives. La vidéo montre l’actrice de dos dans la baignoire alors qu’elle danse sur la musique. La caméra se dirige ensuite vers l’extérieur de la salle de bain et montre un aperçu de l’océan avec un bateau naviguant à travers et quelques autres aperçus de la luxueuse propriété dans laquelle elle séjourne. « Diriger ma vie », a écrit Tridha dans la légende de la vidéo.





Les fans ont laissé tomber des émoticônes de cœur et de feu dans la légende, avec quelques écritures indiquant que l’actrice avait l’air « très sexy ». Dans les deux heures suivant son partage, la vidéo avait recueilli plus de 10 000 likes et près d’un lakh joue sur Instagram Reels. Tridha partage régulièrement des photos et des vidéos de ses voyages et de son engagement professionnel sur les réseaux sociaux, où elle a rassemblé 2,7 millions de personnes.

Les débuts à l’écran de Tridha ont eu lieu avec le film bengali Mishawr Rawhoshyo en 2013. Tridha Chouhdury a fait ses débuts à la télévision en 2016 avec l’émission Dahleez. Depuis, elle est apparue dans plusieurs autres émissions ainsi que dans des films en langues hindi, bengali et télougou. Elle est peut-être mieux connue pour avoir joué Babita sur Aashram, mais est également apparue dans Bandish Bandits et Dulha Wanted, entre autres. Elle a récemment été vue dans le film bengali Boomerang.