Tridha Choudhary révèle ses difficultés à jouer le rôle d’une travailleuse du sexe dans « Aashram », dit « les femmes sont fréquemment sexualisées »

« Les femmes sont fréquemment sexualisées », Tridha Choudhary révèle ses difficultés à jouer le rôle d’une travailleuse du sexe dans « Aashram »

L’actrice a récemment expliqué comment les acteurs sont sexualisés et sa lutte en jouant le rôle d’une travailleuse du sexe dans une interview avec The Free Press Journal.

Elle a déclaré: «Les acteurs, en particulier les femmes, sont fréquemment sexualisés après avoir été choisis pour un rôle particulier. En tant qu’acteur, je connais la limite d’intimité que j’ai acceptée pour un rôle en particulier. Dans Aashram, je sais que mon personnage est celui d’une travailleuse du sexe, donc il y aura de l’intimité à l’écran. Mais quand je tourne pour ça, je fais confiance à toute l’unité du film. Les gens doivent comprendre que lorsqu’un acteur accepte une scène intime, il y a beaucoup d’efforts à faire. Ce n’est pas comme si j’appréciais l’expérience de tourner cette séquence. Je pense que l’équipe de montage d’Aashram aurait pu faire un meilleur travail et me représenter d’une manière plus esthétique »,

« De plus, l’équipe de production aurait dû s’occuper des cas où ces scènes intimes circulaient sur des sites pornographiques. Les créateurs doivent être conscients de ces empreintes numériques de leur émission et prendre des mesures rapides pour les bloquer ou leur refuser l’accès. L’Inde doit avoir des lois où de telles actions doivent être punies d’une main de fer. Ce n’est pas parce qu’il est sur le web qu’il peut être diffusé sur le dark web. En tant qu’acteurs, nous devons avoir le droit qui garantira l’absence d’abus de notre travail pour des raisons de gratification sexuelle. Les producteurs doivent réglementer les cas où le contenu Web sexuellement intime ne peut pas être utilisé comme contenu pornographique sur un autre site Web », «

Elle a également dit que des choses étranges se produisent sur les réseaux sociaux.

« Il m’est arrivé quelque chose de bizarre dernièrement sur les réseaux sociaux. J’ai posté quelque chose de générique sur le mariage et le divorce. Je parlais d’équations toxiques dans les relations. Mais les tabloïds ont immédiatement commencé à en parler et m’ont dépeint sous un jour négatif. J’étais même lié à quelqu’un, uniquement parce que j’avais publié un message. Les médias sociaux sont un endroit où nous pouvons exprimer nos opinions, mais le message d’un acteur ne doit pas être utilisé pour faire du sensationnel autour de lui. Cette marque particulière de sexisme est non seulement insensible mais aussi inhumaine en même temps »,

« En ce moment, je suis occupé à tourner pour la deuxième saison de ‘Aashram’. Nous devions commencer le tournage en avril mais à cause de la deuxième vague de Covid, le calendrier a été retardé. Il est désormais prévu de démarrer en septembre.

« Mon personnage prend une tournure complètement différente et j’ai hâte de jouer les nuances détaillées maintenant »

Même pour la deuxième saison de Bandish Bandits, nous commençons bientôt le tournage. J’ai également signé un autre film avec une vedette de Bollywood, dont je ne peux pas révéler les détails maintenant », a-t-elle déclaré.

Pour les inexpérimentés, elle a remporté le titre, Calcutta Times Fresh Face 2011. Son premier film était ‘Mishawr Rawhoshyo’ en 2013, réalisé par Srijit Mukherji.