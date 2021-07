Tricolore sur ongles et anneau olympique, cet athlète indien peint aux couleurs du grand Kumbh des Jeux

Le premier groupe indien a atteint Tokyo dimanche dans le but de faire quelque chose de remarquable dans le « Maha Kumbh » des jeux, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 23 juillet au 8 août dans la capitale du Japon, Tokyo. Il y a quelques jours, PV Sindhu, la championne du monde et joueuse vedette de notre pays qui dirigera l’équipe indienne de badminton aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, a partagé une photo sur une plate-forme sociale affichant ses ongles manucurés inspirés des Jeux olympiques. Suivant la tendance, la joueuse de tennis expérimentée de Manika Batra India a partagé une photo sur son compte Twitter officiel dans laquelle «INDE» est écrit sur deux ongles de sa main, tandis que les deux autres ongles comportent un tricolore et un arbore les cinq anneaux olympiques. Cette image devient assez virale. Manika est très au courant des tendances en plein essor.

Les manucures olympiques sont à la pointe depuis quelques années. Selon un article de TIME, il est devenu populaire aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, lorsque les nageuses Missy Franklin et Rebecca Adlington ont été capturées en arborant un nail art patriotique.

L’Inde compte 88 membres dans le premier lot, dont 4 joueurs de tennis de table. Tous ces joueurs sont arrivés à Tokyo par avion spécial depuis New Delhi. Les joueuses de tennis de table expérimentées Achant Sharath Kamal et Manika Batra font partie des prétendantes aux médailles des Jeux olympiques de Tokyo. Les deux ont bien fait ces derniers temps. En dehors de cela, G Sathiyan et Sutrita Mukherjee ont le pouvoir de renversement.

Manika s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio grâce à son classement. Manika concourra en double mixte aux côtés de Sharath. Elle a remporté quatre médailles aux Jeux du Commonwealth en 2018. Elle a remporté l’or en simple féminin et en équipe, ainsi que l’argent en double. Ce seront les deuxièmes Jeux olympiques auxquels Manika participera.

Manika a également remercié le Premier ministre Narendra Modi pour avoir remonté le moral du joueur via Twitter.

