Tricolore de 418 pieds, le plus haut d’Inde, installé à la frontière Attari-Wagah

L’Inde a aujourd’hui son plus haut drapeau national à la frontière Attari-Wagah. Le drapeau, haut de 418 pieds, est 18 pieds plus haut que celui du Pakistan.

Le drapeau, installé par la National Highway Authority of India, a été inauguré aujourd’hui par le ministre de l’Union chargé des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, et le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, à Amritsar.

Inauguration du plus haut drapeau national de 418 pieds à la frontière d’Attari, au Pendjab

https://t.co/lEJG79zqRb – Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 19 octobre 2023

Le drapeau du Pakistan, Parcham-e-Sitarah-o-Hilala été installé en août dernier de son côté de la frontière.

Le drapeau a coûté à la NHAI la somme énorme de Rs 3,5 crore et mesure 57 pieds de plus que la seconde figurant sur la liste des drapeaux nationaux les plus hauts d’Inde. Le Tricolor de Belagavi, dans le Karnataka, détenait le record plus tôt.