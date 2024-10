Trick Williams couronné champion NXT lors de la première de CW

Trick Williams est à nouveau champion NXT.

Williams a battu Ethan Page dans l’événement principal de l’émission de mardi, le premier épisode diffusé sur The CW. À la fin, Page a frappé un Go To Sleep juste devant l’arbitre invité CM Punk. Après que Williams ait été expulsé, Page a opté pour Ego’s Edge. Williams s’est échappé, attrapant Punk dans le coin. Page a tenté une botte mais Williams a esquivé et s’est connecté avec le coup de pied Trick pour remporter le championnat pour la deuxième fois.

Après le match, Page s’est levé et Punk l’a rencontré avec un GTS. Le spectacle s’est terminé avec Williams célébrant avec le championnat NXT.

Page avait détenu le titre pendant 86 jours, battant Williams, Je’Von Evans et Shawn Spears à NXT Heatwave le 7 juillet. La fin de ce match a permis à Williams de se connecter avec son arrivée sur Page, qui est tombé en position de couverture au sommet. d’Evans. Spears a retenu Williams alors que Page remportait le championnat par hasard.

Dans les mois qui ont suivi, Williams cherchait à reprendre le titre à Page, mais a été rencontré par Pete Dunne, qui a attaqué Williams à plusieurs reprises, lui disant de « comprendre ». Les deux se sont finalement rencontrés dans un match pour déterminer le challenger de Page pour le premier épisode de NXT sur The CW. Williams a battu Dunne pour devenir le nouveau prétendant numéro un.

