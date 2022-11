Trick-or-treat ou tipi un arbre? La tradition d’Halloween inhabituelle d’un résident de McCullom Lake célèbre sa 21e année – Shaw Local

Cet Halloween, toute personne passant par Fountain Lane dans le lac McCullom remarquerait la vue inhabituelle d’une nonne, d’une princesse et d’un gangster des années 20, entre autres, jetant du papier toilette dans un arbre.

Chaque Halloween au cours des 21 dernières années, Kerry Neff, 61 ans, a sorti le papier toilette – cette année, il avait plus de 20 rouleaux – et a encouragé les tricheurs qui passaient à faire un tipi sur son arbre de cour avant, le décorant de rames de fantomatiques blanc jusqu’à ce que le tronc ne soit plus visible.

“J’ai décidé une année, il y avait deux garçons de l’âge de ma fille avec du papier toilette”, a déclaré Neff. “Je leur ai juste demandé, ‘Hé, tu veux tipper mon arbre?’ Et nous avons continué à le faire chaque année.

Le tipi de l’arbre est devenu un événement multigénérationnel, a déclaré Neff, notant que sa fille, Lacey, était en huitième année lorsque la tradition a commencé, et maintenant son petit-fils, Joe Jakubowski, élève de quatrième année, était le premier lanceur de papier toilette impatient. de la soirée.

Les parents et les enfants qui se sont arrêtés ont été ravis de la vue, plusieurs parents ayant déclaré qu’ils appréciaient grandement la possibilité pour les enfants de se lâcher et de s’amuser.

Le trompeur du lac McCullom, Alex Swanson, se prépare à lancer un rouleau de papier hygiénique sur un arbre dans la cour avant de Kerry Neff le lundi 31 octobre 2022, dans le cadre d’une tradition annuelle d’Halloween. (Aaron Dorman)

« C’est une bonne façon pour eux de s’amuser sans que ce soit ‘mauvais amusement’ », a déclaré Heather Christiansen, résidente de McCullom Lake.

Un autre parent, Todd Swanson, a qualifié la région de “quartier convivial” et a comparé le tipi à “une version pour enfants d’une salle de rage”.

Alors que la tradition du tipi de Neff a été remarquablement cohérente, offrant même du papier toilette pendant la pandémie, c’est la première année que l’arbre sera éclairé le soir, a déclaré Neff.

C’est aussi une occasion douce-amère, a déclaré Neff, car son beau-père, Gary Swinford, est décédé ce week-end.

“Il a adoré ça”, a déclaré Neff à propos de l’arbre tipi. “Il n’y a aucune raison de ne pas l’aimer.”

Les tricheurs du lac McCullom Mary Hansen et sa petite-fille Christa explorent un arbre tipi dans la cour avant de Kerry Neff le lundi 31 octobre 2022, dans le cadre d’une tradition annuelle d’Halloween. (Aaron Dorman)

Neff a noté qu’il a « été assis sur une chaise pendant la moitié de sa vie », à la suite d’un accident de moto il y a près de 30 ans qui l’a laissé tétraplégique. Mais Neff a dit qu’il aimait sortir pour Halloween.

“C’est génial ce soir”, a déclaré Neff. “La plupart des enfants sont encore stupéfaits : ‘Vous allez nous laisser faire ?'”

Plus tard cette semaine, Neff a déclaré que lui et sa famille “essaieraient de lutter contre la pluie” et de faire tomber le papier de l’arbre, bien qu’il ait déclaré que “les écureuils font un excellent travail” d’assistance.

En 2020, Neff a déclaré que plusieurs personnes ont fini par venir et ont confisqué le papier hygiénique pour leur réserve de COVID-19, ce qui ne le dérangeait pas.

“Cela nous a épargné du nettoyage”, a déclaré Neff.