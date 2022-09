Tricia Brett – Kelowna Capital Nouvelles

Tricia Brett – candidate au Conseil

UN:

L’une des principales préoccupations en matière de développement dont j’ai entendu parler est la nécessité d’améliorer les processus au sein du district et d’assurer des niveaux de dotation appropriés. Le processus de délivrance des permis en particulier est un problème connu et une partie de cela est la nécessité de s’aligner sur les processus provinciaux. Comme Lake Country est l’une des communautés à la croissance la plus rapide au Canada, il y a un besoin de croissance durable. En particulier, notre communauté a besoin de nouvelles résidences dans des secteurs ciblés, à proximité des services existants tels que les corridors de transport, les égouts et l’eau, et les commerces. L’accent mis sur les grandes habitations unifamiliales ou les développements de luxe ne continuera pas à répondre aux besoins de la communauté à long terme.

B :

Le fait qu’une grande autoroute traverse notre ville complique la circulation. Il est nécessaire de demander à la province d’apporter des changements qui répondent aux besoins de notre communauté. Du point de vue du district, recentrer le développement hors de l’autoroute 97 et réduire les futures allées et accès à l’autoroute améliorera la circulation. Le développement de la rue principale et l’établissement d’un couloir pour assurer un mouvement efficace de Lake Country à l’ouest de l’autoroute vers l’est réduiront la pression exercée sur l’autoroute par les familles et les résidents qui font leurs courses ou leurs opérations bancaires. L’intersection de l’autoroute 97 et du chemin Beaver Lake demeure le plus gros problème de circulation. Il est essentiel que nous travaillions avec Kelowna et le ministère des Transports pour nous assurer que la circulation à des moments clés de la journée est éloignée de cette zone.

C :

Il est nécessaire que Lake Country investisse davantage dans le transport en commun afin de réduire la circulation des véhicules uniques, d’atteindre les objectifs en matière de changement climatique, de réduire les impacts sur les routes, de réduire le besoin de stationnement et d’améliorer l’abordabilité de la vie dans Lake Country. En travaillant avec nos partenaires régionaux, il peut y avoir des options pour ajouter des arrêts pour le transport en commun rapide dans Lake Country, puis développer davantage les itinéraires vers des zones telles que le centre d’Okanagan qui manque de services pour les familles, les visiteurs et la population âgée.

RÉ:

Je dirais que le Dr Jeff Curtis est professeur agrégé émérite en sciences de la Terre, de l’environnement et de la géographie. Il n’est peut-être pas une célébrité pour tous, mais pour ceux d’entre nous dans le monde de l’eau, il est en effet une célébrité de l’Okanagan et je suis heureux de l’avoir eu comme mentor tout au long de ma carrière.

