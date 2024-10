Trichomycose axillaire | JAMC

Un homme de 26 ans s’est présenté à notre clinique de dermatologie avec des antécédents de matière floculante blanc jaunâtre sur les poils axillaires bilatéralement depuis 3 mois, accompagnés d’une transpiration excessive. Le patient n’a signalé aucune odeur, démangeaison ou douleur. Par ailleurs, il était en bonne santé et ne prenait aucun médicament. À l’examen, nous avons observé une matière floculante blanche adhérant aux tiges pileuses axillaires, difficile à éliminer (Figure 1A). L’examen à la lampe de Wood a montré une faible fluorescence blanche (Figure 1B), et la culture fongique était négative. Compte tenu de l’aspect caractéristique sous la lampe de Wood, nous avons posé un diagnostic de trichomycose axillaire.1 Une culture bactérienne ultérieure a confirmé une infection par Corynebacterium tenuis.

Figure 1 : (A) Structures blanc jaunâtre adhérant aux poils axillaires chez un homme de 26 ans atteint de trichomycose axillaire. (B) Examen à la lampe de Wood montrant une faible fluorescence blanche.

On pensait autrefois que la trichomycose était causée par une infection fongique, mais il s’agit d’une infection superficielle de la tige capillaire causée par Corynebactérie espèces. La plupart des cas affectent les poils axillaires, bien que les poils pubiens et périanaux puissent également être impliqués dans de rares cas. Les changements caractéristiques incluent des concrétions autour de la tige pilaire, et certaines personnes peuvent également souffrir de bromhidrose (odeur corporelle) ou de chromhidrose (sueur colorée). Cette pathologie est plus fréquente chez les adultes âgés de 20 à 50 ans, avec une prévalence plus élevée chez les hommes, et est associée à des facteurs tels que l’hyperhidrose localisée, l’obésité ou les environnements humides. Cliniquement, il doit être différencié d’affections telles qu’une infestation de poux, une trichonodose ou des plâtres.2 Des examens tels que la lampe de Wood, la dermoscopie et la culture bactérienne peuvent aider à la distinguer de ces conditions, l’apparence unique sous la lampe de Wood montrant une faible fluorescence blanche étant une méthode de diagnostic rapide et pratique.3 Les options de traitement comprennent des antibiotiques topiques (clindamycine, acide fusidique et érythromycine) après culture bactérienne, le contrôle de l’hyperhidrose localisée avec un antisudorifique et le rasage des cheveux affectés. Ce patient a été traité avec une pommade topique à la clindamycine pendant 2 semaines et l’infection a complètement disparu.

Notes de bas de page Intérêts concurrents : Aucun déclaré.