Tricherie, trahison expliquée par la thérapeute millénaire Sara Kuburic

Note de la rédaction : Sara Kuburic est une thérapeute spécialisée dans l’identité, les relations et les traumatismes moraux. Chaque semaine, elle partage ses conseils avec nos lecteurs. Retrouvez-la sur Instagram @millennial.thérapeute

« Ai-je le droit d’être contrarié à ce sujet ? »

Je reçois fréquemment cette question dans mes sessions et de mes abonnés Instagram. Sans faute, cette question est posée dans le contexte de quelque chose que leur partenaire a dit ou fait. Il est souvent accompagné de mises en garde : « Peut-être que je suis dramatique », ou « Peut-être qu’elle ne le pensait pas », ou mon préféré, « Ce n’est pas comme s’il m’avait trompé. »

Quand la barre est-elle devenue si basse ?

« Au moins, ils ne m’ont pas trompé. Pour beaucoup, cette phrase est destinée à offrir une perspective et un réconfort, mais elle peut en fait induire un sentiment de culpabilité et de gratitude forcée.

« J’aimerais pouvoir vivre une vie normale » : Ce que votre ami(e) anxieux(se) aimerait que vous sachiez

Ce récit suggère que le droit d’être contrarié est réservé à ceux qui ont des partenaires infidèles. Oui, les gens qui ont été trompés ont parfaitement le droit de se sentir trahis, mais qu’en est-il de nous autres ? Beaucoup de gens ont vécu des expériences apparemment communes dans nos relations qui nous ont laissés nous sentir trahis et blessés.

Est-ce que je me sens trahi ?

La trahison se produit lorsque notre confiance ou notre confiance a été brisée ou lorsque notre attente centrale a été violée par quelqu’un en qui nous avons confiance. La trahison s’accompagne aussi de plusieurs émotions qui intensifient notre expérience :

Déception parce que l’autre partie n’a pas répondu à nos attentes

parce que l’autre partie n’a pas répondu à nos attentes Honte que notre confiance a été exploitée

que notre confiance a été exploitée Colère parce que nous avons été maltraités

parce que nous avons été maltraités Rancœur pour avoir été traité injustement

pour avoir été traité injustement Méfiance des autres parce que nous avons peur d’être à nouveau blessés

10 expériences relationnelles qui peuvent nous laisser trahir :

Être pris pour acquis Avoir notre vulnérabilité ou nos insécurités utilisées contre nous Se faire mentir / se voir refuser des informations Avoir nos promesses brisées Être humilié ou rabaissé Se sentir sans soutien Sentir l’autre personne se retirer émotionnellement Percevoir un manque d’engagement Avoir notre vie privée violée Voir des efforts non réciproques

Que puis-je faire si je me sens trahi ?

Évaluer la relation

Vous sentez-vous en sécurité pour évoquer vos sentiments et vos préoccupations avec votre autre significatif ? Est-ce une relation dans laquelle vous voulez toujours être ? Ce sont des questions importantes à vous poser avant de tenter de vous réconcilier avec votre partenaire. Comprendre combien de mal a été infligé peut vous aider à déterminer si votre voyage de guérison sera avec eux ou une mission en solo.

Communiquez à votre partenaire ce que vous ressentez

Communiquer ce que vous ressentez peut être inconfortable, mais c’est nécessaire. Soyez honnête au sujet de vous sentir trahi et partagez avec votre partenaire les actions ou les paroles qui ont conduit à ce sentiment. Cela peut conduire à la réconciliation et peut également changer les modèles et la trajectoire de la relation. Le but de la communication n’est pas d’accuser mais de fournir à votre partenaire une compréhension de la façon dont vous vivez la relation.

Définir ou ajuster les limites

Dans certains cas, vous pouvez vous sentir trahi parce que votre partenaire n’a pas répondu à vos besoins, vous a blessé, n’a pas répondu à vos attentes ou a porté atteinte à votre sens de l’autonomie.

Voici trois raisons pour lesquelles cela a pu se produire :

Vous n’avez pas fixé de limite/ne saviez pas que vous en aviez une jusqu’à ce qu’elle soit violée ; Votre partenaire ne savait pas quelle était votre limite ; Votre partenaire n’a pas pris vos limites au sérieux.

Quoi qu’il en soit, il est maintenant temps de clarifier la limite et les conséquences qui s’ensuivent si elle est à nouveau violée.

Pardonner

La trahison est incroyablement douloureuse. Si vous choisissez de poursuivre la relation, il est important que vous preniez des mesures pour pardonner à votre partenaire. Cela prend souvent du temps et peut sembler incroyablement injuste. Il est important de se rappeler que si vous vous accrochez à la douleur, à la méfiance et au ressentiment, cela peut entraver la croissance de la relation.

Sara est ouverte à répondre aux questions des lecteurs. Vous pouvez la joindre à SKuburic@gannett.com

Qu’est-ce que languir? Seul ? Un glossaire sur la santé mentale pour expliquer ce que vous ressentez